X!

Sõja 1515. päev: Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat

{{1776483720000 | amCalendar}}
Plahvatus Sevastopolis
Ukraina droonid ründasid öö jooksul mitmeid Venemaa naftatöötlemistehaseid, sealhulgas kahte naftatöötlemistehast Samara oblastis, naftahoidlat Krimmis ja Läänemere sadamat, mis ekspordib naftatooteid, teatasid Venemaa kohalikud kubernerid ja Ukraina armeeametnik laupäeval.

Oluline laupäeval kell 17.17:

- Droonirünnakud Sevastopoli naftaterminalile ja Venemaa naftatehasele;

- Ukraina ründas Läänemereäärset sadamat;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit;

- Ukraina relvajõudude teatel tulistasid nad öö jooksul alla 190 drooni. 

Droonirünnakud Sevastopoli naftaterminalile ja Venemaa naftatehasele

Venemaa Telegrami-meediakanalite teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu laupäeva okupeeritud Krimmis asuva Sevastopoli linna naftaterminali.

Venemaa Telegrami meediakanalite andmetel, mis tuginevad kohalike elanike ütlustele, raputas ööl vastu laupäeva okupeeritud Sevastopolit ja lähedal asuvat Novofedorivkat plahvatuste seeria, vahendas The Kyiv Independent.

Kohalikud elanikud teatasid, et kuulsid linnas mitmeid plahvatusi, kusjuures intensiivset õhukaitsetegevust kirjeldati tulevat kõikidest suundadest.

Seejärel nähti Sevastopoli Kasakate lahe sadamaalal suurt tulekahju. Venemaa poolt ametisse nimetatud okupeeritud linna juht Mihhail Razvozhajev väitis Telegramis, et allatulistatud droon vigastatusi inimestele kaasa ei toonud.

Telegrami-kanal Crimean Wind väitis, et Venemaa õhukaitsesüsteemid tulistasid Sevastopoli soojuselektrijaama lähedal, ning tunnistajad teatasid, et kuulsid droone lendamas linna Lenini linnaosa kohal.

Ukraina julgeolekuteenistus Ukraina Julgeolekuteenistus teatas, et ründas ka kaht Venemaa dessantlaeva ning üht poolsaarel baseeruvat sõjalaeva.

Laupäeva hommikutundidel nähti Venemaal Samara oblastis Novokuibõševski naftatöötlemistehases suurt tulekahju, mis tekkis pärast ilmselt Ukraina droonirünnakut, teatasid Venemaa Telegrami meediakanalid.

Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi kinnitas Telegramis avaldatud teates, et Ukraina väed ründasid ka naftatöötlemistehaseid Samara oblastis asuvates linnades Novokuibõševskis ja Sõzranis.

Ukraina sõjavägi pole teatatud rünnakute kohta veel kommentaare andnud ning tekitatud kahju ulatus pole kohe selge.

Ukraina ründas Läänemereäärset sadamat

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko rääkis tulekahjust Võssotski sadamas, mis asub umbes 50 kilomeetri kaugusel Soomest.

Sadamas asub terminal, mida haldab Lukoil ning mille kaudu eksporditakse kütteõli, naftat, diislit ja vaakumgaasiõli.

Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi kinnitas Telegramis avaldatud teates sadama ründamist.

Brovdi väitel on hiljutised rünnakud Venemaa naftalogistika objektidele Primorskis, Ust-Lugas, Šešharises ja Tuapses vähendanud nafta päevast eksporti ligikaudu 880 000 barreli võrra.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 317 150 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 11 876 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 24 410 (+10);

- suurtükisüsteemid 40 242 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1743 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1349 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 245 112 (+2104);

- tiibraketid 4549 (+12);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 90 194 (+180);

- eritehnika 4129 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina relvajõudude teatel tulistasid nad öö jooksul alla 190 drooni

Ööl vastu laupäeva ründasid Vene väed Ukrainat 219 erinevat tüüpi ründedrooniga erinevatest suundadest, teatas Ukraina õhuvägi.

Umbes 150 drooni olid Shahedid. "Õhurünnak tõrjuti Ukraina kaitseväe lennuväe, õhutõrjeraketiväe, elektroonilise sõjapidamise üksuste, mehitamata õhusüsteemide ja mobiilsete tulemeeskondade poolt," seisis avalduses.

"Õhutõrje tulistas alla või surus maha 190 vaenlase Shahed, Gerbera, Italmas ja muud tüüpi mehitamata õhusõidukit riigi põhja-, lõuna- ja idaosas. 28 ründedrooni said tabamuse 17 asukohas ja alla lastud mehitamata õhusõidukeid leiti üheksas asukohas," lisas sõjavägi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent, BBC, BNS, Reuters

08:02

Pärast pausi pandi Mulgikrossil taas mootorid mürisema

06:49

Ukraina teatas ööpäeva jooksul 190 Venemaa drooni alla laskmisest

06:15

Kiievis hukkus tulistamises vähemalt kuus inimest Uuendatud

05:52

Pakosta palkas Parempoolsete taustaga nõunikud

05:52

Rimi üritab ettevõtete soodustuse abil äriklientide seas turuosa kasvatada

18.04

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Macron: Hezbollah rünnakus hukkus Prantsuse rahuvalvaja

18.04

Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

18.04

Ajaloolane: holokausti mälestamiseks tuleks rajada eraldi muuseum

18.04

Sõja 1515. päev: Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat Uuendatud

18.04

Iraan sulges USA blokaadi tõttu taas Hormuzi väina Uuendatud

18.04

17 protsenti palgasaajatest ei ole tulumaksuvabastust kasutusele võtnud

18.04

Riigikogu kantseleist vallandatud staažikas ametnik viis asja kohtusse

18.04

Tesla avab järgmisel reedel Eesti esinduse

17.04

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

18.04

Hiina viis propagandareisile Harju Elu ja MK Estonia ajakirjaniku

18.04

Trumpi sõnul ei pruugi ta pikendada relvarahu Iraaniga

18.04

Eestis saab nüüd Google'i kaardiäpis valida ka rattamarsruudi

ilmateade

loe: sport

08:02

Pärast pausi pandi Mulgikrossil taas mootorid mürisema

18.04

Ellermann tuli kogenud Donna Annal Eesti sisemeistriks: nii äge hobune!

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

loe: kultuur

18.04

Olev Muska andis Palamusel kontserdi

18.04

Galerii: Marilyn Piirsalu tekstiilist ruuminstallatsioon "Peaaegu nähtav"

18.04

Raido Bergstein: loodan, et tantskunst ei taandu teiste žanrite rikastavaks osaks

18.04

Amanda Kaunispaik: peatage maailm, rahvas tahab lädramussi!

loe: eeter

18.04

Mick Pedaja: tahan tuua siia maailma kergust ja rõõmu

18.04

"Ringvaade" käis külas Euroopa Kosmoseagentuuris töötavatel eestlastel

18.04

Andres Maimik: Nipernaadi on tänapäeva kontekstis aferist ja ahistaja

17.04

Juku-Kalle Raid: juba lapsendatud sõnade uued vasted ei lähe käiku

Raadiouudised

18.04

Kallid nafta ja väetise hinnad võivad tõsta šokolaadi hinda

18.04

Päevakaja (18.04.2026 18:00:00)

17.04

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

17.04

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

17.04

Keldo: tööandjate soovitud kriisikomisjoni pole vaja

17.04

Kuressaare WOW keskuse uus omanik asub majale elu sisse puhuma

17.04

Ukraina kasutab lahingutes üha rohkem mehitamata maismaasüsteeme

17.04

Michal: kurss on Rail Balticu trassi valmimiseks aastaks 2030

17.04

Raadiouudised (17.04.2026 15:00:00)

17.04

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

