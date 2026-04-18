X!

Kaitseministeerium lihtsustab uute droonide kasutuselevõttu

Droon. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Kaitseminister Hanno Pevkur saatis kooskõlastusringile kaitselennundusmäärustiku muutmise eelnõu, millega viiakse kaitsevaldkonna lennundusreeglid kooskõlla uuenenud lennundusseadusega lihtsustades uute mehitamata õhusõidukite hankimist ja kasutusse võtmist.

"Mehitamata lennunduse tehnoloogia ja kasutusviisid arenevad lahinguväljal väga kiires tempos ning peame oma reeglistikku hoidma pidevas arengus, et see toetaks kaitseväe ja kaitseliidu reaalseid vajadusi," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Kuna spetsiifilise militaarsertifikaadiga seadmeid toodetakse turul veel vähe, lubatakse eelnõuga edaspidi tugineda tsiviillennunduses levinud Euroopa lennundusohutusameti (EASA) ja muudele samaväärsetele standarditele.

See avardab kaitseministeeriumi hinnangul märkimisväärselt seadmete soetamise ja kasutuselevõtu võimalusi. Samuti rakendatakse kergemate droonide puhul tüübipõhist esmast lennukõlblikkust, mis tähendab, et sama mudeli lennumasinad ei pea enam läbima korduvat individuaalset kontrolli.

Ühtlasi luuakse esmakordselt kindlad reeglid eraviisiliselt ehitatud, modifitseeritud ja pardavaatega ehk FPV-droonide ohutuks kasutamiseks harjutusväljadel. Lisaks viiakse lennukõlblikkuse ja hooldustegevuste nõuded paremini kooskõlla Euroopa lennundustavadega, mis võimaldab tulevikus kasutada kaitsevaldkonna õhusõidukite hooldamiseks vajadusel ka sertifitseeritud tsiviilorganisatsioone. 

Toimetaja: Mari Peegel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo