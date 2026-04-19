Sõja 1516. päev: Ukraina sõjavägi tabas Rostovi oblastis asuvat droonitehast

HESA-tüüpi Geran-2 ründedroon Autor/allikas: Scanpix/ Genya SAVILOV / AFP
Ukraina armee teatas pühapäeval, et tabasid 19. aprilli öösel Rostovi oblastis asuvat droonitehast, mis tootis nii Molnija-tüüpi droone kui ka Orioni-tüüpi mehitamata õhusõiduki komponente.

Oluline Vene-Ukraina sõjas pühapäeval, 19. aprillil kell 14.39:

- Ukraina püüdis esmakordselt mehitamata mereplatvormilt kinni Shahed-tüüpi drooni;

- Ukraina sõjaväe peastaap kinnitas droonitehase tabamist;

- Teadete kohaselt tabas Ukraina Rostovi obastis asuvat droonitehast;

- Ukraina õhuvägi teatas 190 drooni alla tulistamisest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit.

Ukraina püüdis esmakordselt mehitamata mereplatvormilt kinni Shahed-tüüpi drooni

Ukraina mehitamata süsteemide väed püüdsid sõjaväe teatel 19. aprillil esimest korda kinni Venemaa Shahed-tüüpi drooni, kasutades selleks mehitamata mereplatvormilt õhku tõusnud püüdurdrooni.

412. brigaadi "Nemesis" mereväedroonide üksus hävitas õhusihtmärgi edukalt, kasutades merel baseeruvalt mehitamata platvormilt teele saadetud drooni.

Üksuse sõnul märgib see sündmus uut taset Ukraina mere- ja õhudroonide võimekuste lõimimisel, laiendades riigi suutlikkust tõrjuda Venemaa õhuohte ning pakkudes Ukraina linnadele täiendavat kaitsekihti.

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madyar" Brovdi teatas 19. aprillil, et Ukraina mehitamata süsteemide väekoondis on asunud selliseid mereplatvorme laiemalt kasutusele võtma.

Brovdi andmetel hävitasid Ukraina drooniüksused 1. aprillist 19. aprillini kokku 4465 õhusihtmärki, sealhulgas 671 Shahed-tüüpi drooni.

Ukraina sõjaväe peastaap kinnitas droonitehase tabamist

Kindralstaap teatas sotsiaalmeedias, et Taganrogis asuvat droonitehast tõepoolest tabati.

Staabi teatel toodab ettevõte Molnija tüüpi droone ja komponente Orioni mehitamata õhusõidukile, mis suudavad kanda kuni 250 kilogrammi lasti, sealhulgas juhitavaid õhupomme ja raketisüsteeme.

Eeldatakse, et rünnak vähendab Venemaa droonide tootmise võimekust ja nõrgestab riigi võimet korraldada rünnakuid Ukraina tsiviiltaristu vastu.

Lisaks tabasid Ukraina väed okupeeritud Zaporižžja oblastis Trudove küla lähedal asuvat laskemoonaladu ning Donetski oblastis Mangushi, Topolõne ja Mariupoli piirkondades asuvaid logistikaladusid.

Samuti tabati kütusemahuteid Novopoltavka lähedal Zaporižžja oblastis.

Teadete kohaselt tabas Ukraina Rostovi obastis asuvat droonitehast

Telegrami kanal Exilenova Plus teatas, et Rostovi oblastis Taganrogis asuv droonitehas on pärast Ukraina raketirünnakut 19. aprilli öösel põlema süttinud.

Tehas toodab droone Venemaa armeele ja asub endise Taganrogi autotehase territooriumil.

Väljaande andmetel asub samas kohas Venemaa kaitsefirma Atlant-Aero.

Ettevõte toodab Molniya luure esimese isiku vaatega (FPV) droone ja Orioni drooni komponente, mida kasutatakse Ukraina sõjas.

Venemaa võimud väitsid, et Taganrogi rünnakutes sai vigastada kolm inimest, kuid teatasid vaid, et tabati linnas asuvat äripinda, täpsustamata, kas sihtmärgiks oli droonitehas.

"Taganrogi raketirünnaku ajal sai kahjustada äriinfrastruktuur. Laohoones puhkes tulekahju," ütles Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar.

Varem öösel ründasid Ukraina droonid Venemaa lõunaosas Krasnodari krais asuvat sadamat, teatasid sotsiaalmeedia kanalid.

Vene sõltumatu väljaande Astra andmetel nähti Krasnodari krais Jeiskis asuvast sadamast suitsu tõusmas pärast seda, kui seda väidetavalt tabasid Ukraina droonid.

Krasnodari krai operatiivpeakorter väitis, et droonijäänused kukkusid sadama piirkonda ja et allatulistatud drooni jäänused purustasid kolme maja aknad.

Ukraina õhuvägi teatas 190 drooni alla tulistamisest

Ukraina õhuvägi teatas, et tulistas öösel alla 190 Venemaa 219 droonist. 17 asukohas registreeriti 28 drooni otsetabamust ning üheksas täiendavas asukohas teatati langevatest rusudest.

Kõige rohkem ohvreid oli Zaporižžja oblastis, kus 10 inimest sai vigastada pärast Vene vägede 816 rünnakut 46 asulale, ütles kuberner Ivan Fedorov.

Harkivi oblastis sai seitse inimest vigastada, kui Venemaa rünnakud olid suunatud Harkivi linnale ja 25 teisele asulale, teatas kuberner Oleh Süniehubov.

Donetski oblastis hukkus Mõkolaivkas üks tsiviilisik ja neli inimest sai vigastada kogu piirkonnas, sõnas kuberner Vadym Filashkin.

Veel neli inimest sai vigastada Hersoni oblastis, kus Vene väed ründasid kriitilist ja sotsiaalset infrastruktuuri, ütles kuberner Oleksandr Prokudin.

Odessa oblastis sai üks inimene vigastada, kui Venemaa rünnakud tabasid sadama- ja tööstustaristuid, ütles kuberner Oleh Kiper.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril: 

- elavjõud umbes 1 318 220 (+1070);

- tankid 11 882 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 24 420 (+10);

- suurtükisüsteemid 40 324 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1748 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1349 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 247 131 (+2019) ;

- tiibraketid  4549 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 90 397 (+203);

- eritehnika 4131 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Märten Hallismaa, Johanna Alvin

Allikas: The Kyiv Independent, BBC, BNS, Reuters

