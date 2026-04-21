Brüssel kutsub energiakriisi leevendamiseks üles kaugtööle

Kodukontor
Kodukontor Autor/allikas: Bench Accounting/Unsplash
Välismaa

Euroopa Komisjon kutsub fossiilkütuste tarbimise vähendamiseks üles soodustama kaugtööd ja subsideerima ühistransporti, kuna EL-i riigid seisavad silmitsi Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade šokiga.

Väljaande Financial Times nähtud dokumendi kohaselt esitab komisjon järgmisel nädalal liikmesriikidele meetmete paketi, mille eesmärk on vähendada nõudlust, parandada energiatõhusust ja aidata kaasa üleminekule puhtale energiale. Need sammud peaksid dokumendi kohaselt pakkuma kõrgetele energiahindadele "kohest leevendust".

Soovitused põhinevad meetmetel, mida rakendati eelmise, Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse alguse saanud energiakriisi ajal. Need on osa püüdlustest vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja edendada roheenergia kasutamist.

Eelnõu lisades märgitakse, et ettevõtteid tuleks julgustada kehtestama võimaluse korral vähemalt ühe kohustusliku kaugtööpäeva nädalas. Samuti soovitati subsideerida ühistransporti ning langetada soojuspumpade, boilerite ja päikesepaneelide käibemaksu.

Dokumendi kohaselt seab Brüssel ka "ambitsioonikad", kuid seni avalikustamata eesmärgid elektrifitseerimiseks. 

Financial Times rõhutas, et eelnõu on veel lõpetamata ja sisaldab arvukalt lünki.

Elektrifitseerimise eesmärkide saavutamiseks aitab Brüssel liikmesriikidel välja töötada soodustingimustel liisimisskeeme, mis hõlmaksid soojuspumpasid, elektriautosid ja väikesemõõtmelisi akusid.

Mitmed ametnikud rõhutasid, et tegemist on soovituste, mitte ettekirjutustega. "Kui meil tekib energiadefitsiit, on meie kohus tagada, et kodanikud teaksid, mida nad saavad tarbimise vähendamiseks ette võtta," sõnas üks EL-i ametnik. "Me ei tegele inimeste elude mikromanageerimisega." 

Komisjon andis sarnaseid nõuandeid ka 2022. aastal, kui julgustas ettevõtteid ja tarbijaid alandama termostaate ühe kraadi võrra.

Nafta- ja gaasitarbimise vähendamise soovitused on osa laiemast paketist, mis käsitleb kõrgeid energiakulusid, hõlmates energiasüsteemi elektrifitseerimist ja fossiilkütuste ühishangete tõhusamat koordineerimist. Dokumendi järgi on muud meetmed, sealhulgas lennukikütuse nappuse leevendamine, alles väljatöötamisel.

Teatis, mis esitatakse riigipeadele järgmisel nädalal, on suures osas mittesiduv. Siiski esitab komisjon kulude alandamiseks ka kaks seaduseelnõud.

Need hõlmavad muudatusi elektrituru reeglites, et viia alla elektri edastamise kulusid. See sisaldaks võrguettevõtjate kulutõhususe jälgimist ja soovitusi suurtööstuse võrgutasude kohta.

Samuti soovitakse muuta direktiivi tagamaks, et elekter oleks maksustatud madalamalt kui fossiilkütused. Ambitsioonikam ettepanek lükati 2025. aastal tagasi, kuid ametnikud on optimistlikud, et energiakriis aitab sel teemal arutelu uuesti algatada.

Dokumendis märgitakse, et liikmesriikidele jääb vabadus kehtestada energiamahukale tööstusele nullmääraga elektrimakse.

Värske dokumendi kohaselt aitab komisjon liikmesriikidel kujundada hinnapiiranguid ja sissetulekutoetuse skeeme ning hindab liikmesriikide kehtestatud erakorralise kasumi makse. Samas ei minda kaasa mõne liikmesriigi sooviga kehtestada üleeuroopaline erakorralise kasumi maks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

