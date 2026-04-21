Läti venemeelne parlamendi liige põgenes kohtupidamise eest Minski

Foto: SCANPIX/LETA
Endine Läti parlamendi liige ja partei Stabiilsusele! esimees Aleksejs Roslikovs põgenes kohtupidamise eest Minski ja Läti kohus kuulutas ta tagaotsitavaks. Roslikovsi süüdistatakse rahvusliku ja etnilise vaenu õhutamises. Valgevenes redutades kurdab ta Lätis saadud ähvarduste üle ja väidab, et Lätis peagi kõik muutub.

"Ilma meie, venekeelseteta, pole teil mingit tulevikku. Me moodustame poole riigist! Me oleme pool riigist! Jätke see endale meelde. Ärge unustage - meid on rohkem ja meie keel on vene keel! Vaat nii!" lausus Läti seimi fraktsiooni Stabiilsusele! esimees Aleksejs Roslikovs.

Pärast nii jõhkrat seimi kõnepuldist tehtud avaldust algatati Aleksejs Roslikovsi vastu kriminaalasi Venemaale abi andmise ning Lätis rahvusliku ja etnilise vaenu õhutamise tunnustel. Vahepeal toimusid Lätis kohalikud valimised ja Roslikovsist oli saanud Riia linnavolikogu liige.

Roslikovs ütleb nüüd, et ei julge üldse Lätti tulla, sest tema ja ta pere elu olevat ohus. Nii on ta varjunud Minski.

Mõni nädal tagasi toimus Riias esimene kohtuistung. Roslikovsil oli Lätist lahkumise keeld. Erandkorras sai ta loa käia kolm päeva Šveitsis, et kohtuda seal oma advokaatidega. Kohtusaalis aga selgus, et Roslikovs soovib istungil osaleda Minskist videosilla vahendusel.

"Mulle helistasid inimesed, kes lubasid maha raiuda nii mu laste, mu enda kui ka mu naise pea. Politsei ei suutnud neid tabada, kuigi nad helistasid kolm korda," ütles Roslikovs.

Kohtunik aga nõustus prokuröriga, et Valgevenest videosilla vahendusel Lätis kohut pidada on absurdne ja Roslikovs ühendus katkestati.

"Võime vaid ette kujutada Valgevene reaktsiooni, kui nad saavad teada, et ajal, mil nad korraldavad Läti piiril häbiväärseid küberrünnakuid, viime meie neile teatamata nende maal läbi kriminaalasjaga seotud toiminguid. Ja süüdistatav on Kremli ning Aleksandr Lukašenko kirglik toetaja," ütles prokurör Kaspars Andruškins.

Roslikovs suhtleb Minskis ajakirjanikega ja on aktiivne sotsiaalmeedias. Kui Läti parlamendis pidas ta end venelaseks, siis Minskis esineb ta pigem lätlasena, kes on sunnitud oma kodumaalt põgenema. Oma postituses teatab ta uljalt, et varsti Lätis kõik muutub ja naaseb koju. Roslikovsi meelest on ebaõiglane ka see, et tal ei lubata Minskist telesilla vahendusel osaleda Riia volikogu töös.

"Sõbrad, tänu jumalale olen siin ja mitte keskvanglas, kuhu mind püüdis paigutada meie poliitiline eliit selle eest, et ma toetan venelasi ja vene keele kõnelejaid kõigis Balti riikides. Veel seisan selle eest, et kuna Venemaa ja Valgevene on meie naabrid, peame tegema nendega koostööd ja parandama suhteid. Tülitseda ei tohiks mingil juhul," sõnas Roslikovs.

Oma erakonna juhtimisest Roslikovs loobus. Ta pole esimene Läti parlamendi liige, kelle venemeelne tegevus on pälvinud uurimisorganite tähelepanu. Endine siseminister Janis Adamsons mõisteti süüdi spionaažis Venemaa heaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

