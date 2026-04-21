Kolmapäeval on sooja kuni 15 kraadi

Saabuv öö möödub Eestis veel kõrgrõhuala idaservas. Päeval aga saab mõjusamaks Valge mere kohalt lõuna poole liikuv aktiivne madalrõhuala, mille lääneserva ka Baltimaad jäävad. Kui Skandinaavias ja meil tuleb päev valdavalt sajuta, siis Soome põhja- ja idaosas vihma- ja lörtsiga.

Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk loode- ja põhjatuul ning õhutemperatuur on -3 kuni 2, rannikul kuni 4 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas valdavalt selge. Puhub lääne- ja loodetuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhusooja on 3 kuni 6 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm peamiselt sajuta. Õhtul aga on Kirde-Eestis kohati hoovihma oodata. Tuul puhub loodest ja läänest 5-12, iiliti 16, rannikul kuni 19 m/s. Sooja on oodata 9 kuni 15, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.

Neljapäev tuleb veel vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Reedel aga hakkab pilvisus tihenema ning paiguti on hoovihma oodata. Sooja on töönädala lõpus keskmiselt 7 kuni 8 kraadi. Nädalavahetusel jaheneb ilm paraku veelgi - laupäeval on sooja keskmiselt 6 ning pühapäeval juba vaid 3 kraadi. Laupäeval sajab vihma ja lörtsi, pühapäeval nii vihma, lörtsi kui ka lund.