Uuring: Soome Koonderakonna toetus on viimase viie aasta madalaimal tasemel

Kolmapäeval avaldatud uuringu järgi hääletaks peaministripartei poolt 17,6 protsenti vastanutest, kui parlamendivalimised toimuksid praegu. Aasta taguse ajaga võrreldes on Koonderakonna toetus langenud 2,3 protsendipunkti võrra.

Suurim opositsioonierakond sotsiaaldemokraadid (SDP) on 24,6-protsendise toetusega endiselt populaarseim. Ka sotsiaaldemokraatide toetus on veidi langenud, novembris oli see veel 25,3 protsenti.

Populaarsuselt kolmas erakond on Keskerakond, mille toetus püsis muutumatuna 13,7 protsendi juures.

Põlissoomlaste 13,3-protsendine toetus püsis eelmise kuuga võrreldes peaaegu samal tasemel.

Vasakliidu toetuse tõusutrend jätkus ja oli nüüd 10,6 protsenti. Roheliste toetus ületas üheksa protsendi piiri esimest korda pärast 2023. aasta jaanuari. Rohelisi toetas 9,2 protsenti küsitlusele vastanutest.

Soome korraldab järgmised parlamendivalimised aasta pärast aprillis.