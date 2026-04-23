Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

"Kinnitan, et olen teinud Trumpile ja FIFA presidendile Gianni Infantinole ettepaneku, et Itaalia asendaks MM-il Iraani. Olen päritolult itaallane ja unistus oleks näha Azzurrit USA-s toimuval turniiril. Oma nelja tiitliga on neil piisavalt mainet, et nende kaasamine oleks õigustatud," ütles USA erisaadik Paolo Zampolli ajalehele Financial Timesi

Ajalehe teatel oli ettepanek katse parandada Trumpi ja Giorgia Meloni vahelisi suhteid pärast seda, kui Itaalia peaminister läks Trumpiga tülli, kritiseerides tema rünnakut paavst Leo XIV vastu seoses Iraani sõjaga.

Itaalia jäi kolmandat korda järjest MM-finaalturniirilt eemale, kaotades valikturniiri finaalis penaltiseerias Bosniale ja Hertsegoviinale.

Iraani osalemine maailmameistrivõistlustel on sattunud kahtluse alla 28. veebruaril puhkenud sõja tõttu USA ja Iisraeliga.

Iraani jalgpalliliit (FFIRI) teatas aprillis, et peab FIFA-ga "läbirääkimisi", et viia riigi MM-mängud üle Ühendriikidest Mehhikosse.

Infantino aga ütles eelmisel kuul, et Iraan osaleb MM-il ning mängib seal, kus nad vastavalt loosimisele olema peavad.

Zampolli on itaalia-ameerika seltskonnategelane, ärimees ja endine modelliagent, kes väidetavalt tutvustas Trumpi tema praeguse abikaasa Melania Trumpiga.