USA sõjavägi hõivas Iraaniga seotud naftatankeri

Ühendriikide kaitseministeeriumi teatel hõivati naftatanker Majestic X India ookeanis.

"Jätkame ülemaailmseid mereoperatsioone, et tõkestada ebaseaduslike võrgustike tegevust ja pidada kinni Iraanile materiaalset tuge pakkuvaid aluseid, sõltumata nende tegutsemiskohast," teatas kaitseministeerium.

Tanker peeti kinni pärast seda, kui Iraan ründas kolmapäeval Hormuzi väinas kolme kaubalaeva, hõivates neist kaks.

Kaitseministeeriumi avaldatud videos laeva ülevõtmisest on näha USA sõdureid aluse tekil.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



— Department of War (@DeptofWar) April 23, 2026

Laevaliikluse jälgimisandmete kohaselt asus Majestic X India ookeanis Sri Lanka ja Indoneesia vahel, laias laastus samas piirkonnas, kus USA relvajõud pidasid eelnevalt kinni naftatankeri Tifani. Laev oli teel Hiinasse Zhoushani.

Majestic X on Guyana lipu all sõitev naftatanker. Varem kandis alus nime Phonix. 2024. aastal kehtestas USA rahandusministeerium laevale sanktsioonid, kuna sellega veeti salaja Iraani toornaftat, rikkudes nõnda islamivabariigile kehtestatud USA sanktsioone.

"Iraan kasutab oma nafta välisklientideni toimetamiseks ulatuslikku tankerite ja laevahaldusfirmade võrgustikku mitmes jurisdiktsioonis. Selleks võltsitakse dokumente, manipuleeritakse laevade jälgimissüsteemidega ning muudetakse pidevalt aluste nimesid ja lippe," märkis rahandusministeerium toona.

Iraan ei ole laeva kinnipidamist seni kommenteerinud.

Iraani, Iisraeli ja USA vahelise sõja algusest saadik on Pärsia lahes, Hormuzi väinas ja Omaani lahes rünnatud enam kui 30 laeva. Rünnakuohu, tõusvate kindlustusmaksete ja muude riskide tõttu on laevaliiklus väinas peatunud. Tavapäraselt läbib seda marsruuti 20 protsenti kogu maailmas kaubeldavast toornaftast ja maagaasist.

Iraani võimekus piirata Pärsia lahest avaookeani viiva väina laevaliiklust on osutunud oluliseks strateegiliseks eeliseks.

Pärast kolmapäevaseid rünnakuid vahendas Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt telekanalile Fox News USA ametnike seisukohta, et laevade hõivamisega ei rikkunud Iraan vaherahu tingimusi.

"Tegemist ei olnud USA ega Iisraeli laevadega, vaid kahe rahvusvahelise alusega," lisas ta.

Vaherahu on aga ohtu seadnud vastastikused rünnakud: USA ründab Iraani laevu ning Iraan omakorda kaubalaevu. Samuti pole selge, kas või millal kohtuvad osapooled taas Islamabadis.

Pakistani ametnike kinnitusel tehakse jätkuvalt pingutusi, et tuua riigid diplomaatilise kokkuleppe saavutamiseks ühise laua taha.