X!

Prokuratuur ei alustanud Tootsi ja Jevgrafovi suhtes kriminaalmenetlust

Eesti
Jaan Toots Narva linnavolikogus.
Jaan Toots Narva linnavolikogus. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

Prokuratuur ei alusta Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Aleksei Jevgrafovi ja endise linnapea Jaan Tootsi suhtes kriminaalmenetlust.

Neljapäeval kinnitas prokuratuur, et lükkab tagasi Narva volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini kaebuse ning ei alusta Jevgrafovi ja Tootsi suhtes kriminaalmenetlust.

Ühtlasi lisati, et Jevgrafovi ja Tootsi poolt esitatud kaebus Stalnuhhini vastu on veel ülevaatamisel ning prokuratuur on palunud täiendavat informatsiooni.

Jevgrafov saatis 8. aprillil prokuratuurile kaebuse Stalnuhhini ja aseesimehe Jana Kondrašova kohta, kahtlustades neid omastamises. Stalnuhhin omakorda tegi keskerakondlaste kohta kuriteoteate kaitsepolitseiametile.

Jevgrafov kaebuse detaile ei avalikustanud, nentides aga ajakirjandusele saadetud teates, et etteheiteid Stalnuhhinile on Keskerakonnal veel rohkem.

Tootsi sõnul tegi Stalnuhhin seepeale 13. aprillil vastukäiguna kaebuse kaitsepolitseiametile. Keskerakond kinnitas, et selle sisu on läbinisti vale.

"Saadame omapoolsed selgitused otse kaitsepolitseiametile," täpsustas Toots toona.

Toots lisas, et Stalnuhhin on juba mõnda aega tegelenud poliitilise kauplemisega endale töötasu kinnitamise nimel.

Stalnuhhin kirjutas avalduses kaitsepolitseile, et esitab kuriteoteate asjaolude kohta, mis tema hinnangul viitavad võimalikule korruptsioonikuriteole Narva linnavolikogu esimehe töötasu küsimuse sidumisel tema ametiseisundi kasutamisega.

Stalnuhhin valiti Narva linnavolikogu esimeheks ja Kondrašova volikogu aseesimeheks eelmise aasta 2. detsembril, kuid volikogu ei ole neile tasu määramist toetanud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo