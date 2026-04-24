Nädalavahetusel sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi

Eeloleva öö hakul oleme Põhjamerelt Läänemerele ulatuva kõrgrõhuala mõjusfääris. Seejärel saabub Skandinaavia põhjaosast Soome kohale aktiivne madalrõhkkond. Selle serv ulatub ka Eesti kohale. Tuul tugevneb ning pöörisega seotud sadu jõuab varahommikul Lääne-Eestisse ning laieneb edasi itta. Pühapäeval liigub äge pööris üle Soome lahe idaosa Peipsi taha. Eestisse saadab see veel nii lund, lörtsi kui vihma. Tugevneb ka tuul, mis puhub iiliti 20, rannikul kuni 24 m/s.

Enne keskööd on meil vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd aga pilvisus tiheneb ning varahommikul jõuab meile merelt vihma- ja lörtsisadu. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3, rannikul kuni 5 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb pilvine ning vihmasadu laieneb Lääne-Eestist ida suunas üle maa. Tuul puhub edelast ja lõunast 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Plusskraade on termomeetril 2 kuni 6.

Päeval on taevas valdavalt pilves. Sajab vihma, võimalik, et kohati sekka ka lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, iiliti 13, rannikul 16 m/s. Sooja on oodata 4 kuni 10 kraadi.

Pühapäeva esimene pool tuleb võrdlemisi pilvine ning lume-, lörtsi- ja vihmasajuga. Pärastlõunal hakkab pilvisus lääne poolt hõrenema ning harvenevad ka sajud. Sooja on keskmiselt 4 kraadi. Uue nädala alguses tõuseb keskmine õhutemperatuur 7 kraadi peale. Taevas on muutlik ning kui esmaspäeval sajab veel hooti vihma ja lörtsi, SIIS teisipäeval juba paiguti kergelt vihma. Kolmapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm olulise sajuta.