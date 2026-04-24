USA kehtestab sanktsioonid Hiina suurele naftatehasele ja laevafirmadele

President Donald Trumpi administratsioon kehtestab sanktsioonid suurele Hiinas asuvale naftarafineerimistehasele ning umbes 40 laevafirmale ja tankerile, mis on seotud Iraani nafta transportimisega.

Samm, millest teatati reedel, viib ellu Trumpi ähvarduse kehtestada teisesed sanktsioonid ettevõtetele ja riikidele, kes teevad Iraaniga äri. See on ühtlasi osa tema administratsiooni laiemast kampaaniast, mille eesmärk on lõigata ära Iraani peamine tuluallikas – naftaeksport.

Samal ajal kehtestas USA sel kuul füüsilise blokaadi Hormuzi väinale, Pärsia lahe veeteele, mis on oluline ülemaailmsete energiatarnete jaoks.

Sanktsioonid, mis lõikavad ettevõtted ära USA finantssüsteemist ja karistavad kõiki, kes nendega äri teevad, kehtestatakse vaid paar nädalat enne president Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi plaanitud kohtumist Hiinas.

Reedeste sanktsioonide alla kuulub ka Hengli Petrochemicali tehas Daliani sadamalinnas, mille töötlemisvõimsus on umbes 400 000 barrelit toornaftat päevas, mis teeb sellest ühe Hiina suurima sõltumatu rafineerimistehase.

USA rahandusministeeriumi teatel on Hengli saanud Iraani toornafta saadetisi alates 2023. aastast ja on teeninud Iraani sõjaväele sadu miljoneid dollareid tulu.

Hiina on suurim Iraani nafta ostja, kes importis 80–90 protsenti Iraani naftast enne USA-Iisraeli ja Iraani vahelise sõja puhkemist. Varilaevastikuga transporditava toornafta päritolu on aga sageli varjatud ning see jõuab Hiinasse näiteks Malaisiast pärit naftana.

Iraan on varem öelnud, et tema nõudmised sõja lõpetamiseks hõlmavad muuhulgas sanktsioonide tühistamist.

USA rahandusminister Scott Bessent ütles reedel, et tema juhitav ametkond "jätkab laevade, vahendajate ja ostjate võrgustiku piiramist, millele Iraan toetub oma nafta viimisel maailmaturgudele."

Varem sel kuul saatis Bessenti ministeerium kirja Hiina, Hongkongi, Araabia Ühendemiraatide ja Omaani finantsasutustele, ähvardades kehtestada teisesed sanktsioonid Iraaniga äritegemise eest ning süüdistas neid selles, et nad võimaldavad Iraani ebaseaduslikul tegevusel toimuda läbi oma finantssüsteemide.

"Kui te ostate Iraani naftat ja kui Iraani raha seisab teie pankades, siis oleme nüüd valmis rakendama teiseseid sanktsioone, mis on väga karm meede," lausus Bessent 15. aprillil Valges Majas.

Sanktsioonid kehtestatakse ajal, mil ülemaailmses energiakaubanduses valitseb kriis, sest Pärsia lahe ümbruses toimuv sõda takistab nafta- ja maagaasitarneid, põhjustades hindade hüppelist kasvu.

Rahandusministeerium on püüdnud tõusvate naftahindade mõju leevendada, andes ajutisi sanktsioonierandeid Venemaa naftale ja ühekordse erandi juba merel olevale Iraani naftale.