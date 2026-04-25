Hussar ei avalda, mida ta Karisega presidendivalimiste teemal arutas

Siis arutavad parteid ka seda, kuidas teemaga edasi liikuda. Opositsiooni kuuluv riigikogu liige Raimond Kaljulaid ütleb aga, et talle jäi selline presidendi poole pöördumine üldse arusaamatuks.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) on püüdnud presidendiga kohtumist juba mõnda aega kokku leppida. Reedel see toimus ning planeeritud poole tunni asemel kujunes vestlus tunnipikkuseks, millest saab järeldada kohtumise õnnestumist.

"Minu jaoks oli see kindlasti ootuspärane kohtumine. Olime ka ju kantseleide tasemel väga põhjalikult seda kohtumist ette valmistanud ja nagu öeldud, neid teemasid oli veel palju rohkem kui ainult presidendivalimised," sõnas Hussar.

Kas president ütles, et kandideerib sügisel uuesti? "Ma ei saa teile kahjuks öelda vestluse seda osa. Kõigepealt ma pean presidendi seisukohast informeerima riigikogu vanematekogu ja seejärel on meil siis võimalik juba sõnastada vanematekogu positsioonid ja kuidas me edasi liigume," rääksi Hussar.

Kaljulaid kritiseeris riigikogu vanematekogu otsust üleüldse küsida presidendilt tema kandideerimisplaanide kohta. Tema hinnangul on arusaamatu ja ebaloogiline, et osa erakondi seob oma toetuse presidendile tema vastusega.

"See võib ju viia ka sellise kummalise olukorrani, et kui nüüd riigipea oleks öelnud, et jah, ma olen valmis kandideerima, siis oleks osa erakondi teatanud, aga sellisel juhul me teda ei toeta, et me toetame vaid siis, kui ta ei ole nõus kandideerima. Kuidas sellest vastusest pandi üldse sõltuvusse see, kuidas hääletatakse, on minu jaoks täiesti arusaamatu käitumine erakondade poolt ja mingis mõttes ka selline ebaväärikas käitumine presidendi vastu," rääkis Kaljulaid.

Riigikogu Reformierakonna fraktsioonis ei ole veel kindlat kokkulepet Karise võimaliku uuesti kandideerimise toetuseks.

"Kuna meil ei ole presidendikandidaati, siis ei ole meil ka võimalik arutada selle üle, mis võiks meie eelis olla. Aga ma kindlasti rõhutan seda, et see on juba iga riigikogu liikme valik, isiklik valik, keda ta valib. Jah, neid asju arutatakse kindlasti tulevikus ja enne valimisi ka rohkem. Aga ma ei julgeks kindlasti öelda, et olukorras, kus meil ühtegi kandidaati tegelikult ei ole, et meil siis oleks mingi selgus," sõnas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Maris Lauri.

Riigikogu vanematekogu, kus esimees teavitab kõiki presidendi seisukohast, toimub tõenäoliselt 12. või 13. mail.