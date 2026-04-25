Pühapäeval tabab Eestit külmem õhumass, teedel on libedust

Foto: Siim Lõvi /ERR
Kuigi järgmisel paaril päeval pistame tõesti rinda pilvise ja lörtsise ilmaga, siis juba uue nädala keskel on ka selgemat ja kuivemat ilma.

Pühapäeval liigub aktiivne madalrõhkkond üle Soome lahe idaosa Venemaale. Selle serva mööda saabub meile külmem õhumass, mistõttu sajud tulevad alla nii lume, lörtsi kui ka vihma. Pärastlõunal eemaldub suurem sadu Peipsi taha. Ka esmaspäeval kujundab meie ilma Venemaale eemaldunud madalrõhkkond. Öö möödub suurema sajuta, päeval on aga mitmel pool taas vihma ja lörtsi oodata.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning sajab lund, lörtsi ja vihma. Tuul pöördub loodesse ja põhja, puhudes kiirusega 6–12, iiliti 18, saartel ja rannikul 13–18, iiliti 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb vahemikku –1 kuni +3 kraadi. Tänavad võivad libedad olla.

Ilmateenistus hoiatas, et öösel tugevneb tuul ja mitmel pool Eestis võib sadada lörtsi ning lund, mis muudab teed ootamatult libedaks. Kirde-Eestisse – Lääne-Virumaale, Ida-Virumaale ja Harjumaa idaossa – oodatakse kõige rohkem märga lund, mille paksus võib ulatuda kaheksa sentimeetrini.

Pühapäeva hommikul on Ida- ja Kesk-Eestis taevas valdavalt pilves ning mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Lääne-Eestis on pilvisus vahelduv ning lörtsihooge esineb kohati. Tuul puhub loodest ja põhjast 6–12, iiliti 18, saartel ja rannikul 10–15, iiliti 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –1 kuni +3 kraadi, seega teedel on libedust!

Päeval on pilvisus muutlik. Ennelõunal sajab lund, lörtsi ja vihma ning mandril võivad teed veel libedad olla. Pärastlõunal aga esineb sajuhooge vaid kohati. Puhub loode- ja põhjatuul 8–14, iiliti 20, saartel ja rannikul 13–18, iiliti kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on homme 3–7 kraadi.

Järgnevate päevade prognoos näitab, et ilm hakkab tasapisi ilusamaks minema. Pilvisus on muutlik ning kui esmaspäeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, siis teisipäeval sajud hõrenevad. Kolmapäev tuleb olulise sajuta, neljapäeval sajab paiguti vähest hoovihma. Kui nädala alguses on sooja keskmiselt kaheksa, teisipäeval ja kolmapäeval seitse, siis neljapäeval juba taas 13 kraadi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Pühapäeval tabab Eestit külmem õhumass, teedel on libedust

