Valge Maja korrespondentide õhtusöögil toimus tulistamine

Turvateenistus evakueeris USA presidendi Donald Trumpi laupäeva õhtul koos abikaasaga Valge Maja korrespondentide õhtusöögilt Washingtonis, kui saalis kostsid valjud lasud ja pidulikul üritusel osalenud külalised otsisid kiirustades varju laudade alt.

Laskevalmis relvadega salateenistuse agendid võtsid sisse positsioonid laval, kus Trump oli enne evakueerimist istunud.

Politsei piiras sisse Washingtoni Hiltoni hotelli, kus üritus toimus, ning õhus tiirutasid helikopterid.

USA presidendi turvalisuse eest vastutav Salateenistus kinnitas pärast intsidenti, et Trump ja esileedi Melania Trump on väljaspool ohtu.

"President ja esileedi on koos kõigi teiste kaitsealustega väljaspool ohtu," lisas teenistus oma avalduses. Teate kohaselt on üks isik vahi all ning intsident leidis aset ürituse peamise turvakontrolliala lähedal.

Üks turvameeskonna liige sai kannatada, kui teda tabas sissetungia tulistatud lask, kuid mehe päästis hullemast, et kuul tabas tema kuulivesti ning tema elu ei ole ohus.

Tulistaja oli California õpetaja

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas, et tulistamises kahtlustatav on vahi all ning büroo tegeleb juhtumiga.

Presidendi kaitsemeeskond võttis tulistaja ürituse peamise turvakontrolli ala lähedal veidi pärast kella 20.30, kui tulistamine puhkes, kinni. Võimude teatel osutus ründajaks 31-aastane mees, kes töötas õpetajana. Tulistaja Cole Allen on pärit California osariigist Torrance'ist.

Allen paistis terrassi sissepääsu lähedal leebema turvakontroliga alas kokku panevat pikemat relva, enne kui ta tule avas ja ballisaali poole tormas, kirjeldas väljaanne New York Post. Väidetavalt oli see sissepääsu lähedal paiknev ruumi, kus hoiti baarikärusid ja kus sel hetkel turvatöötajaid polnud.

"Ta oli selles ruumis [...] ta haaras selle kotist või millestki sellisest," ütles pealtnägija, üritusel töötanud vabatahtlik Helen Mabus, lisades, et relv "oli pikk" ja "ei näinud välja nagu tüüpiline relv".

Hiljem avaldas Trump oma sotsiaalmeediakontol video, kuidas ründaja saali suunas tormas ning foto sellest, kuidas ta vahistatuna maas lamas.

Security footage of the WHCD attack, as posted by President Trump. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

Tulistamise hetk

Juhtum leidis aset pärast tervituskõnet ja õhtusöögi ajal, enne Trumpi kavandatud kõnet.

Õhtusöögil viibinud ajakirjanike sõnul tormasid salateenistuse esindajad ballisaali pärast seda, kui saali lähistel oli kuulda viit kuni kaheksat lasku.

Pealtnägijad kirjeldasid seda, kuidas pärast laskude kõlamist viskusid külalised laudade alla.

Trump ja esileedi Melania Trump varjusid poodiumi taha, kuni salateenistus nad saalist välja toimetas.

Trumpi administratsiooni ametnikud evakueeriti esimestena ning hilisema teate kohaselt, mida vahendas CNN, on kõik Valge Maja kabineti liikmed terved.

Kuigi president Trump soovis pärast intsidenti üritust jätkata, kirjutas ta hiljem sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et õiguskaitseorganid palusid tal vastavalt turvaprotokollile territooriumilt lahkuda.

Valge Maja korrespondentide assotsiatsiooni korraldatud õhtusöögil osales ligi 2600 ajakirjanikku ja poliitikut.

Trump kiitis korrakaitsjaid

"Päris põnev õhtupoolik DC salateenistuses ja korrakaitsjad tegid fantastilist tööd. Nad tegutsesid kiiresti ja vapralt," kirjutas Trump ühismeedias, kus ta postitas kahtlusaluse foto.

"Tulistaja on kinni peetud ja ma olen soovitanud, et me "LASKEM SHOW'L EDASI minna", aga juhindume täielikult korrakaitsjatest," lisas ta.

Presidendi sõnul otsivad korrakaitsjad peagi läbi kahtlusaluse elukoha Torrance'is.

Trump ütles ka, et salateenistuse agenti tulistati lähedalt, kuid ta peaks toibuma.

Iga-aastane üritus on edasi lükatud ja Trumpi sõnul planeeritakse see 30 päeva jooksul uuesti korraldada.

Ametisolev president osaleb traditsiooniliselt Valge Maja korrespondentide ühenduse iga-aastasel õhtusöögil.

Trump osales üritusel presidendina esimest korda. Erinevalt teistest viimase 100 aasta presidentidest ei olnud Trump oma ametiaja jooksul Valge Maja korrespondentide õhtusöögil kuni laupäevani kordagi osalenud.

Washingtoni Hiltoni hotell, kus traditsiooniline õhtusöök on aastaid toimunud, on samal ajal avatud ka tavakülalistele ning turvalisus on keskendunud eelkõige ballisaalile, mitte kogu hotellile.

Kuigi õhtusöögile saabujad läbivad range turvakontrolli, on tavakülaliste kontroll sel ajal leebem.

President lisas pressikonverentsil, et praegu Valge Maja kõrvale kerkiv ballisaal on just selliste intsidentide vältimiseks oluline.

Varasemad atentaadid

Trumpi üritati tappa 2024. aastal Pennsylvanias Butleris toimunud kampaaniaüritusel. Relvastatud isik tulistas mitu lasku, tappes ühe üritusel osaleja ja haavates presidenti kõrvast.

Butleri tulistamisjuhtumi käigus 13. juulil sai Trump haavata paremasse kõrva, kui 20-aastane relvastatud isik avas lähedalasuvalt katuselt tule vabariiklaste presidendikandidaadi kampaaniaürituse ajal. Üks inimene sai surma ning tulistaja Thomas Crooksi lasi salateenistuse snaiper maha.

Mõni kuu hiljem võeti Floridas vahi alla mees, kui salateenistuse agent märkas põõsastest paistvat püssitoru West Palm Beachi golfiväljaku lähedal, kus Trump parajasti mängis.

Washington Hilton, kus laupäevane gala toimus, on sama koht, kus 1981. aastal tulistati vabariiklasest presidenti Ronald Reaganit.