Uurijad menetlevad tulistaja motiivina Trumpi-vastasust

Uurijad selgitavad, kas USA president Donald Trumpi vastased meeleolud olid motiiviks ründajale, kes üritas tungida Washingtonis toimuvale Valge Maja korrespondentide õhtusöögile, kus viibisid president ja tema administratsiooni tippliikmed, kirjutab The Guardian.

Ametnike sõnul oli tulistaja sihtmärgiks tõenäoliselt Trump ja teised kõrged administratsiooni esindajad. "Tuginedes toimunu esialgsele analüüsile, usume, et tema sihtmärkideks olid administratsiooni liikmed," sõnas USA prokuröri kohusetäitja Todd Blanche teleintervjuus.

Kahtlustatav, kes võeti vahi alla pärast seda, kui korrakaitsjad ta hotellis maha surusid, astub esmaspäeval föderaalkohtu ette. Talle on esitatud süüdistus föderaalametniku ründamises, tulirelvast tulistamises ja föderaalametniku tapmiskatses. Blanche'i sõnul võib uurimise edenedes lisanduda ka süüdistus Trumpi atentaadikatses.

Uurijad analüüsivad manifesti, mille autoriks peetakse 31-aastast Cole Tomas Allenit California osariigist. Väidetavas manifestis oli Allen koostanud sihtmärkide nimekirja tähtsuse järjekorras, kus esikohal olid Trumpi administratsiooni ametnikud.

Valge Maja korrespondentide assotsiatsiooni õhtusöögil tulistanud Cole Allen pärast vahistamist. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Juhtunuga kursis olev ametnik kinnitas, et avaldatud manifest on ehtne.

Associated Pressiga rääkinud Valge Maja ametnike sõnul saatis tulistamises kahtlustatav umbes kümme minutit enne rünnakut oma pereliikmetele kirjutised, milles loetles etteheiteid administratsioonile. Sugulane, kelle ametnikud kinnitasid olevat Alleni vend, võttis ühendust Connecticuti osariigi New Londoni politseiga.

Ametnike sõnul tulistas kahtlustatav Washington Hiltoni hotelli turvakontrollis püstolkuulipildujast salateenistuse agenti, misjärel ta maha suruti ja vahistati.

Intsidendi puhkedes toimetati sündmuskohalt minema Trump, esileedi Melania Trump, asepresident JD Vance ja kabineti liikmed. Trumpi sõnul pääses tulistada saanud agent rasketest vigastustest, kuna kuul tabas tema kuulivesti.

Uudisteagentuur AP teatas, et tulistaja nimetas end "sõbralikuks föderaalseks salamõrvariks" (Friendly Federal Assassin), mis ühtib manifesti tekstiga.

New Londoni politseiosakond teatas avalduses AP-le, et nendega võttis kell 22.49 – umbes kaks tundi pärast tulistamist – ühendust isik, kes soovis jagada juhtunuga seotud teavet. Politsei edastas info kohe föderaalsetele korrakaitseorganitele.

Ka mitmed teised USA väljaanded tsiteerisid anonüümseid ametnikke, kelle sõnul sisaldasid Alleni väidetavad kirjutised Trumpi-vastaseid meeleolusid. Need langesid kokku manifesti sisuga. The Washington Post märkis samuti, et kahtlustatav saatis sarnase sisuga tekste oma perele. See ühtib Trumpi väitega telekanalile Fox News, et politseiga võttis ühendust ründaja õde või vend.

Manifest algab vabandustega kahtlustatava lähedaste ees ja loetleb tulistamise motiive. Tekstis märgitakse, et tulistaja sihikul on administratsiooni ametnikud, välja arvatud FBI direktor Kash Patel.

Manifestis seisis ka, et salateenistuse agendid on sihtmärgid vaid äärmisel vajadusel ning hotelli turvatöötajad, kapitooliumi politsei ja rahvuskaart on märgitud kui mitte-sihtmärgid, kui vähegi võimalik ehk siis, kui nad tulistaja pihta tuld ei ava. Hotelli töötajad ja külalised sihtmärkide hulka ei kuulunud.

"Olen Ameerika Ühendriikide kodanik," seisis kirjas. "See, mida teevad minu esindajad, peegeldub ka minul. Ma ei ole enam nõus lubama pedofiilil, vägistajal ja reeturil minu käsi oma kuritegudega määrida."

"Teise põse pööramine ajal, kui kedagi teist rõhutakse, ei ole kristlik käitumine – see on kaasosalus rõhuja kuritegudes," seisis manifestis.

Kuigi manifestis ei nimetata Trumpi nimepidi, viidatakse selles rahulolematusele administratsiooni erinevate sammude ja hiljutiste sündmuste suhtes, sealhulgas USA rünnakutele narkosmugeldajate paatide vastu Vaikse ookeani idaosas.

"Ma tunnen raevu, mõeldes kõigele, mida see administratsioon on korda saatnud," sõnas kirja autor.

Pühapäevases intervjuus saatele "60 Minutes" kirjeldas Trump ründajat kui "haiget inimest" ja nimetas intervjueerijat Norah O'Donnelli "häbiplekiks", kuna viimane luges eetris ette katkeid manifestist.

Samas kirjeldas president õhtu sündmusi rahulikus toonis, märkides, et ta ei tundnud vahejuhtumi ajal erilist ärevust.

"Ma ei muretsenud," ütles Trump intervjuus küsimuse peale, kui mures ta oli võimalike vigastuste pärast püssipauke kuuldes. "Ma mõistan elu. Me elame hullumeelses maailmas."

Arvatakse, et Allen reisis rongiga Californiast Chicagosse ja sealt edasi Washingtoni, kus ta registreeris end juba mitu päeva varem külalisena samasse hotelli, kus galaõhtusöök toimus.

Föderaalametnikud on küsitlenud Alleni Marylandis elavat õde. Õde rääkis uurijatele, et tema vend oli California relvapoest seaduslikult mitu relva ostnud ja hoidnud neid vanemate teadmata nende Torrance'i kodus.