Erakond Koos on hädas pangakonto saamisega

Erakond Koos teatas valimiskomisjonile, et neil ei ole õnnestunud avada pangakontot Eestis tegutsevates krediidiautustes, mis omakorda tekitab küsimuse, kuidas saab erakond valimistel kandidaatide eest kautsjoni tasuda.

Erakonna Koos juhatuse liige Igor Hopp kirjutas, et vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele eeldab kandidaatide osalemine valimistel ettenähtud kautsjoni tasumist. Tavapäraselt kantakse see kautsjon üle esitaja (erakonna) pangakontolt.

"Käesoleval hetkel seisab erakond Koos silmitsi praktilise võimatusega seda mehhanismi kasutada. Erakond on korduvalt püüdnud avada pangakontot Eestis tegutsevates krediidiasutustes, kuid on saanud keeldumisi. Sellest tulenevalt puudub erakonnal toimiv pangakonto, millelt oleks võimalik tasuda kandidaatide eest valimiskautsjon," märkis Hopp.

Hopp soovis teada, kas erakonna konto puudumisel saaksid kautsjoni tasuda kandidaadid ise oma pangakontolt või juriidilise isiku poolt, mis ei ole erakond. Samuti huvitas teda, kuidas tuleks sellises olukorras tagada poliitiliste parteide ja valimiskampaaniate rahastamise läbipaistvuse nõuete täitmine.

"Lisaks märgime, et käsitleme seda küsimust ka võrdsete valimisosaluse tingimuste tagamise ning demokraatliku õigusriigi põhimõtete kontekstis. Palume arvestada, et praktilise võimaluse puudumine valimiskautsjoni tasumiseks võib raskendada õiguse teostamist osaleda valimistel, mis on ette nähtud Eesti Vabariigi seadusandluses ja üldtunnustatud demokraatlikes põhimõtetes," kirjutas Igor Hopp.