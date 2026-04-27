Mitmed ICC kohtunikud jäid USA sanktsioonide hammasrataste vahele

Haagis asuv Rahvusvaheline Kriminaalkohus
Haagis asuv Rahvusvaheline Kriminaalkohus Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
USA kehtestas sanktsioonid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) kohtunike vastu ning ajaleht The Times kirjeldab, kuidas need meetmed pärsivad nende igapäevast tegevust. Sanktsioonide all olevad kohtunikud ei saa kasutada pangateenuseid, krediitkaarte ega mitmesuguseid digiplatvorme.

Donald Trumpi administratsioon süüdistab kohtunikke ebaseaduslikes tegudes, mis on suunatud USA ja Iisraeli vastu. 

Majandussanktsioonide tõttu ei saa kohtunikud kasutada Uberit ega tellida kaupu Amazonist. Samuti ei saa nad kasutada Microsofti teenuseid, nende krediitkaardid ja pangakontod on blokeeritud. Lisaks ei saa nad vaadata Netflixi sarju ega lugeda e-raamatuid, vahendas The Times

Leht rõhutab, et tegemist ei ole terroristide ega narkokurjategijatega. Tegemist on silmapaistvate kohtunikega, lisaks on sanktsioonide nimekirjas ka ÜRO inimõiguste eriraportöör Francesca Albanese.

USA välisminister Marco Rubio süüdistab aga Albaneset Iisraeli-vastases tegevuses ja antisemitismis.

"Nad on meid finantsiliselt ja tehnoloogiliselt isoleerinud. Meie krediitkaardid ja pangakontod on suletud. Me ei saa makseid teha ega vastu võtta," ütles Itaaliast pärit Albanese. 

USA sanktsioonide kriitikud leiavad, et Ühendriikide tegevus ohustab rahvusvahelist õigust ja sõltumatut õigusemõistmist. Samas ei ole näiteks Euroopa riigid nende kaitseks kuigi palju ette võtnud.

Albanese oli üks esimesi juhtivaid läänest pärit ametnikke, kes kirjeldas Gazas toimuvat kui "genotsiidi". Tänu oma otsekohesele jutule on ta kogunud sotsiaalmeedias suurt populaarsust ning tal on Instagramis 1,4 miljonit jälgijat.

Albanese ise ütles, et ta peab nüüd raha laenama. "Ma pole kunagi olnud nii sõltuv kellegi teise rahaasjadest alates 17. eluaastast," ütles 49-aastane ÜRO inimõiguste eriraportöör. 

Sloveeniast pärit rahvusvahelise õiguse ekspert ja kohtunik Beti Hohler alustas Rahvusvahelises Kriminaalkohtus tööd 2024. aastal. Ka tema on nüüd langenud USA sanktsioonide sihtmärgiks. 

"Minu Apple ID, iCloudi, Amazoni, Airbnb, PayPali ja muud kontod on kõik blokeeritud või tühistatud. Need tühistamised toimusid üleöö ilma ette teatamata," ütles Hohler möödunud kuul Euroopa Parlamendile.

Prantsuse kohtuniku Nicolas Guillou suhtes kehtestati sanktsioonid mullu augustis. Ta kuulus kohtunike hulka, kes kiitsid heaks vahistamismäärused Netanyahu vastu.

"Sanktsioonide all olemine on nagu tagasi 1990. aastatesse saatmine. Need sanktsioonid mõjutavad minu igapäevaelu iga aspekti. Kõik minu kontod Ameerika ettevõtetes on suletud," ütles Guillou.

Sanktsioonid keelavad USA ettevõtetel teha veel tehinguid kohtunike ja Albanesega.

"Isegi tehingud, mille on teinud inimesed, kellel pole meiega mingit pistmist, näiteks broneeringute korraldajad, tühistatakse, kui meie nimi seal on," ütles Albanese. 

"Üks sanktsioonide valusamaid aspekte on nende mõju minu perele. Ma ei saa näiteks oma riiki raha kanda, et maksta kellelegi, kes aitab abi vajavat sugulast," ütles Gruusiast pärit ICC kohtunik Gocha Lordkipanidze.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

