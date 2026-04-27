Teisipäeval on külm ja tuul tugev

Meie ilma kujundav aktiivne madalrõhkkond liigub teisipäeval veidi ida poole, aga hoiab oma lääneserva kindlalt Soome ja Baltimaade kohal. Põhjast saabub meile jätkuvalt nii niiskust kui külma, sajuhooge tuleb juurde ja loode- ning põhjatuul püsib puhanguline. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi ümbruses, päeval on sooja 4 kuni 8 kraadi.

Enne südaööd on Eesti ilm vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4 kraadini.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul ja Peipsi ääres puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeval on sajuhooge vaid hommikul Ida-Eestis, mujal on ilm sajuta. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadini, päeval on sooja 4 kuni 9 kraadi. Neljapäeval jõuab vastu hommikut Lääne-Eestisse veidi vihmapilvi. Päeval liiguvad vihmasabinad a üle mandri ida suunas. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadini, rannikul on sooja kuni 4 kraadi, päeval on sooja 5 kuni 12 kraadi. Reedel ja laupäeval läheb ilm kuivemaks ja soojemaks. Miinuskraade öösel pole ja päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi, nädalavahetusel mõnel pool ka üle 20 kraadi.