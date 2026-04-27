Teisipäeval on külm ja tuul tugev

Tuuline ilm. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Meie ilma kujundav aktiivne madalrõhkkond liigub teisipäeval veidi ida poole, aga hoiab oma lääneserva kindlalt Soome ja Baltimaade kohal. Põhjast saabub meile jätkuvalt nii niiskust kui külma, sajuhooge tuleb juurde ja loode- ning põhjatuul püsib puhanguline. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi ümbruses, päeval on sooja 4 kuni 8 kraadi.

Enne südaööd on Eesti ilm vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4 kraadini.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul ja Peipsi ääres puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeval on sajuhooge vaid hommikul Ida-Eestis, mujal on ilm sajuta. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadini, päeval on sooja 4 kuni 9 kraadi. Neljapäeval jõuab vastu hommikut Lääne-Eestisse veidi vihmapilvi. Päeval liiguvad vihmasabinad a üle mandri ida suunas. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadini, rannikul on sooja kuni 4 kraadi, päeval on sooja 5 kuni 12 kraadi. Reedel ja laupäeval läheb ilm kuivemaks ja soojemaks. Miinuskraade öösel pole ja päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi, nädalavahetusel mõnel pool ka üle 20 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

viimased uudised

22:26

Tsahkna: 21. sanktsioonide pakett Venemaa vastu saab olema karm

22:14

Iraani sõja varjus hõõgub aina tugevamalt USA ja Hiina vastasseis

22:02

Pinged USA ja Iraani vahel ei näita vaibumise märke

21:54

ETV spordisaade, 27. aprill

21:53

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

21:52

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu Uuendatud

21:51

"Välisilm": EL loodab, et Ungari pööre võimaldab suuremat abi Ukrainale

21:43

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

21:39

Lõuna-Eesti väiketootjad alustavad turismihooaega

21:22

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:53

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

08:22

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

10:13

Karis Soome meediale: tuleb valmistuda suhtlemiseks Venemaaga

09:48

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

26.04

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

11:11

Viru keskust jahmatas Tallinna otsus kõnnitee ümberehitus ära jätta

12:10

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

10:00

Koppel Lõhmuse sõnavõtust: majanduses ongi elu raske ja karm

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 27. aprill

21:53

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

21:52

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu Uuendatud

21:43

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

19:13

Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

17:18

Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

12:56

Investeerimisettevõtja: eurooplased jäävad süstemaatiliselt vaesemaks

10:04

Reet Linna: olen olnud mustas augus ja soovinud televisioonist ära minna

08:10

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Oopus

26.04

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

18:50

Tervisekassa tahab tugevdada perearstiabi ja siduda rahastuse ravitulemusega

18:45

Pangad andsid märtsis eluasemelaene veerandi võrra rohkem kui aasta varem

18:40

EOK täiskogu tagandas Kaljulaidi

18:40

Pärnu kaalub lasteaedade toitlustuskorra muutmist

18:40

Päevakaja (27.04.2026 18:00:00)

16:50

Viljandi sulgeb nukuteatri

15:55

Raadiouudised (27.04.2026 15:00:00)

12:40

Riik ei rahasta enam veoauto- ja bussijuhtide pooleaastast õpet

12:40

Noori veredoonoreid on märgatavalt vähemaks jäänud

12:40

Alutaguse rahvuspargi võimalik laienemine on jäänud venima

