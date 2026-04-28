Ministeerium koolipäeva algusaega kontrollima ei hakka

Mullune määrus kohustab järgmisest sügisest koolipäev alustama kell 9. Kuigi varasem koolipäeva algus on lubatud vaid erandkorras, ei kavatse haridusministeerium hakata koolipäeva algust kontrollima ega varasemaid alustajaid karistama.

Kui varasemalt oli paika pandud, et kool ei tohi alata enne kella kaheksat, siis mullu suvel otsutas haridusministeerium, et koolipäev algus olgu kell üheksa. Nii peavad hiljem alustama ka need koolid, kus seni algasid tunnid pool või kolmveerand üheksa.

Kui paljud koolid oma tundide algust muudavad, haridusministeerium ei tea. Lääne-, Harju-, Raplamaal ning Lääne-Virumaal bussiliiklust korraldav ühistranspordikeskus IIL palus koolidel oma hilisemast alustamisest teada anda.

Keskuse juht Andrus Nilisk sõnas, et umbes 10 protsenti kohaliku omavalitsuse koolidest on need, kes oma aegasid muutnud on. Riigikoolidest teevad seda kõik.

Maakonnabusside graafikuid koolipäeva hilisema alguse tõttu muutma ei hakata, need pannakse paika töölesõitjate vajaduste järgi.

"Kui omavalitsused tahavad, et veetakse täiendavalt õpilasi, siis omavalitsusi peavad selle eest maksma," ütles Nilisk.

Harjumaal Jõelähtme vallas algavad koolitunnid eri aegadel, et oleks võimalik ühe bussiga lapsed kohale viia ja seda süsteemi ei kavatse vald muuta. Küll lükkuvad kahe kooli algused hilisemaks.

Kostivere kooli päev algab sügisest mitte enam 8.30, vaid kell üheksa. Loo kooli algusaeg nihkub kella kaheksalt kolmveerand üheksa peale.

"See oli pikk vaidlus selles osas, kas tunnid annavad välja selle õppekava, mida meil on ette nähtud. Tehti selline kompromiss, selleks, et tunnid liiga hilja ei lõppeks," ütles Jõelähtme vallavanema Priit Põldma.

Haridusministeeriumi põhihariduse osakonna juhataja Ott Oja sõnul on varasem alustamine lubatud vaid erandkorras ja mõjuvatel põhjustel ning see otsus tuleb sisuliselt uuesti langetada igal aastal, kui vaadatakse üle kooli päevakava.

"Tegu on erandkorraga ja erandkorda ei saa sätestada päris lõpmatusena, et seda peab ikkagi uuesti üle vaatama. Loomulikult siin on teatavaid tõlgendamise küsimusi, me ei kirjuta seda nii detailselt ette, et iga kevad peate selleks kuupäevaks panema selle paika," ütles Oja.

Oja sõnul ei hakka ministeerium kontrollima, kui põhjendatud oli tundide alustamine enne kella üheksat. See jääb koolipidaja ja hoolekogu ühiseks otsuseks.