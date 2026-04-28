Läti riigisekretär on peaministri lennureiside tõttu kohtupingis

Välismaa
Läti lipp
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Üsna tavatult on Lätis endise peaministri Krišjanis Karinši lennureiside asjus kohtupinki jõudnu hoopistükis eksriigisekretär Janis Citskovskis. Nimelt süüdistatakse teda tegevusetuses ja hooletuses.

Läti riigisekretär on peaministri töö tõttu kohtupingis - üsna tavatu olukord. Kui Eestis pole kedagi huvitanud, palju on maksnud riigijuhtide eralennukite ja lennujaamade VIP-saalide kasutamine, siis Lätis on ekspeaminister Krišjanis Karinši väikelennukite rentimine viinud kohtuasjani, milles süüdistatakse endist riigisekretäri Janis Citskovskist tegevusetuses ja hooletuses.

Kuigi Karinši lennud maksid kokku üle 600 000 euro - tõsi, paljud neist toimusid koroonaajal - on neist kohtuasjaga seotud väike osa. Süüdistuse järgi on Läti riik saanud kahju 90 000 eurot. Ja ainus kohtualune on Citskovskis. Süüd ta endal ei näe.

"Iga kord langetas otsuse peaminister, milliseid lende kasutada. Järelikult tegi vastava tellimuse peaministri büroo. Mul polnud mingit juriidilist võimalust mõjutada ei peaministrit ega tema bürood," selgitas Citskovskis

Irvhambad on juhtinud tähelepanu, et Läti riigile kuulub rohkem kui poolesaja lennukiga Air Baltic - kas ikka ei piisa? Need õhusõidukid on peaministri delegatsioonile siiski liiga suured.

Samas on Lätis viimastel aastatel ka arvatud, et ehk peakski riigijuhtide käsutuses oma lennumasin olema. Karinš ise on ajakirjanikele korduvalt kinnitanud, et tema oma visiidiplaane ei koostanud ega kinnitanud.

"Kõige odavam on üldse mitte kuskil käia. Retooriliselt öeldes. Kuid kui meid pole kohal, pole me esindatud ja meie seisukohtadega ei arvestata," sõnas Karinš

Nüüd on endine riigisekretär tõstnud päevakorda ka lennujaamade VIP-saalide kasutamise. President Edgars Rinkevics selgitas seepeale, et muul moel pole võimalik riigijuhtide protokolli- ja turvanõudeid täita - relvade ja raadiosaatjatega ihukaitsjad ei saa läbida tavalisel moel turvakontrolli ega liikuda mööda lennujaama.

Peaministri büroo arvutas kokku, et viimastel aastatel on valitsusjuhi ja ta abide VIP-saali kulud olnud 28 500 eurot, lisaks 7000 eurot ihukaitsjate eest. Riia lennujaama VIP-teenus on riigijuhtidele tasuta.

"Peame kõik meeles pidama, milles endist riigisekretäri süüdistatakse. Just selles, et riigikantseleis polnud välja töötatud korda, kuidas kõrged ametiisikud võivad visiitide tegemiseks kasutada eralennukeid. Kuid mitte ainult," lausus praegune Läti peaminister Evika Silina.

Paljudes riikides kannab delegatsioonide vastuvõtukulud vastuvõtja, kuid teinekord tuleb arved maksta ka Lätil endal. VIP-teenindust on kasutanud ka parlamendi liikmed.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

21:25

Saaremaa, Lääne- ja Ida-Virumaa on endiselt kõrge riskiga seakatku piirkonnad

21:24

Kolmapäev püsib sajuta

21:23

Ministeerium koolipäeva algusaega kontrollima ei hakka

21:21

Läti riigisekretär on peaministri lennureiside tõttu kohtupingis

21:12

Randpere: Karisel tagasivalimiseks hääli ei ole

20:54

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

20:39

Saksamaa plaanib kehtestada suhkrumaksu

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:57

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

10:10

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

06:50

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

15:00

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

27.04

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

27.04

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

ilmateade

loe: sport

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

20:54

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

19:49

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

19:16

Talviku motokrossihooaja eel: uus formaat ja rajad, see on ainult põnev!

loe: kultuur

18:23

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

18:02

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

17:58

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

17:57

Loodusmuuseum tähistab viimase vanalinnas avatud näitusega pikka teekonda uue majani

loe: eeter

14:14

Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

12:51

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

11:06

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

09:47

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

Raadiouudised

18:55

Eestis tekitavad Karise väljaütlemised eriarvamusi

18:55

Tallinnas asuva Kai kunstikeskuse kino hakkab tegutsema iseseisvalt

18:55

Tartus kogunesid kultuuriasutused üle Eesti kultuurihariduse toetuseks protestile

18:55

Vaatamata suurele küttimismahule hindab riik Saaremaad suureks sigade aafrika katku ohuga piirkonnaks

18:55

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

18:55

Lätis ei vaibu tipp-poliitikute lennureisidega seotud skandaalid

18:55

Päevakaja (28.04.2026 18:00:00)

18:55

Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti

15:20

Raadiouudised (28.04.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo