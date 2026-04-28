Läti riigisekretär on peaministri lennureiside tõttu kohtupingis

Läti riigisekretär on peaministri töö tõttu kohtupingis - üsna tavatu olukord. Kui Eestis pole kedagi huvitanud, palju on maksnud riigijuhtide eralennukite ja lennujaamade VIP-saalide kasutamine, siis Lätis on ekspeaminister Krišjanis Karinši väikelennukite rentimine viinud kohtuasjani, milles süüdistatakse endist riigisekretäri Janis Citskovskist tegevusetuses ja hooletuses.

Kuigi Karinši lennud maksid kokku üle 600 000 euro - tõsi, paljud neist toimusid koroonaajal - on neist kohtuasjaga seotud väike osa. Süüdistuse järgi on Läti riik saanud kahju 90 000 eurot. Ja ainus kohtualune on Citskovskis. Süüd ta endal ei näe.

"Iga kord langetas otsuse peaminister, milliseid lende kasutada. Järelikult tegi vastava tellimuse peaministri büroo. Mul polnud mingit juriidilist võimalust mõjutada ei peaministrit ega tema bürood," selgitas Citskovskis

Irvhambad on juhtinud tähelepanu, et Läti riigile kuulub rohkem kui poolesaja lennukiga Air Baltic - kas ikka ei piisa? Need õhusõidukid on peaministri delegatsioonile siiski liiga suured.

Samas on Lätis viimastel aastatel ka arvatud, et ehk peakski riigijuhtide käsutuses oma lennumasin olema. Karinš ise on ajakirjanikele korduvalt kinnitanud, et tema oma visiidiplaane ei koostanud ega kinnitanud.

"Kõige odavam on üldse mitte kuskil käia. Retooriliselt öeldes. Kuid kui meid pole kohal, pole me esindatud ja meie seisukohtadega ei arvestata," sõnas Karinš

Nüüd on endine riigisekretär tõstnud päevakorda ka lennujaamade VIP-saalide kasutamise. President Edgars Rinkevics selgitas seepeale, et muul moel pole võimalik riigijuhtide protokolli- ja turvanõudeid täita - relvade ja raadiosaatjatega ihukaitsjad ei saa läbida tavalisel moel turvakontrolli ega liikuda mööda lennujaama.

Peaministri büroo arvutas kokku, et viimastel aastatel on valitsusjuhi ja ta abide VIP-saali kulud olnud 28 500 eurot, lisaks 7000 eurot ihukaitsjate eest. Riia lennujaama VIP-teenus on riigijuhtidele tasuta.

"Peame kõik meeles pidama, milles endist riigisekretäri süüdistatakse. Just selles, et riigikantseleis polnud välja töötatud korda, kuidas kõrged ametiisikud võivad visiitide tegemiseks kasutada eralennukeid. Kuid mitte ainult," lausus praegune Läti peaminister Evika Silina.

Paljudes riikides kannab delegatsioonide vastuvõtukulud vastuvõtja, kuid teinekord tuleb arved maksta ka Lätil endal. VIP-teenindust on kasutanud ka parlamendi liikmed.