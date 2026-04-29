Jaekaubanduse müügitulu kasvas, toidukaupade müük jätkas langust
Statistikaameti andmetel oli Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu märtsis 975 miljonit eurot. Võrreldes 2025. aasta sama kuuga suurenes müügimaht seitse protsenti ning kasvu mõjutasid enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted.
Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul suurenes vaatamata kütusehinna järsule tõusule mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht eelmise aasta märtsiga võrreldes 15 protsenti.
"Üheks mõjutajaks oli tarbijate ebakindlus ning hinnatõusu jätkumist kartes hakati kütust varuks ostma," tõi Pihlak välja.
Tööstuskaupade kaupluste müügimaht suurenes 2025. aasta märtsiga võrreldes 10 protsenti.
Samas toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemine märtsis jätkus ning kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes kaks protsenti. "Nende ettevõtete müügimahu vähenemisele avaldas mõju toidukaupade hinnatõus," selgitas Pihlak.
Selle aasta veebruariga võrreldes suurenes märtsis jaekaubandusettevõtete müügimaht 15 protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel kasvas müügimaht eelmise kuuga võrreldes siiski kõigest ühe protsendi.
Aasta kolme esimese kuuga (jaanuar-märts) on jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud seitse protsenti.