Swedbanki esimese kvartali kasum Eestis langes 55 miljonile

Swedbanki tulud Eestis vähenesid 11 miljoni euro võrra, seda peamiselt vähenenud intressi- ja kindlustustulude tõttu: puhas intressitulu vähenes madalamate turuintresside ja laenumarginaalide tõttu kuue miljoni euro võrra ning muud tulud vähenesid viie miljoni euro võrra vähenenud kindlustustulude tõttu.

Kulud vähenesid aastaga kahe miljoni euro võrra. Kulude vähenemise peamised põhjused olid 2025. aasta suuremad toetustegevuste kulud eesotsas mullu veebruaris käivitatud Targa Tuleviku Fondiga. Samal ajal on kasvanud personali, uue peamaja ja Swedbanki grupist sisse ostetavate teenuste kulud, sealhulgas kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

Aasta esimesel kolmel kuul ulatusid eeldatavad krediidikahjud kahe miljoni euroni. Võrdluseks, mullu samal ajal oli vastav näitaja viis miljonit eurot.

Aasta esimese kolme kuuga maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 17,4 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid. Lisaks maksis Swedbank AS 13,6 miljonit eurot avansilist tulumaksu.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastaga 6,2 protsenti ja äriklientide omad 10,4 protsenti. Hoiused kasvasid neli protsenti. Aasta esimese kolme kuu jooksul väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 331 miljonit eurot ja ettevõtetele 524 miljonit eurot.

"Aasta esimene kvartal oli Swedbanki jaoks ärilises vaates tugev. Meie laenuportfell jätkab kasvu: 2026. aasta esimese kolme kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas üle 300 miljoni ja ettevõtetele enam kui 500 miljonit eurot," ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.