X!

Swedbanki esimese kvartali kasum Eestis langes 55 miljonile

Majandus
Swedbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti suurima turuosaga kommertspanga Swedbanki 2026. aasta esimese kolme kuu puhaskasum Eestis oli 55 miljonit eurot. 2025. aasta sama ajaga võrreldes vähenes kasum 12 miljoni euro võrra, teatas pank.

Swedbanki tulud Eestis vähenesid 11 miljoni euro võrra, seda peamiselt vähenenud intressi- ja kindlustustulude tõttu: puhas intressitulu vähenes madalamate turuintresside ja laenumarginaalide tõttu kuue miljoni euro võrra ning muud tulud vähenesid viie miljoni euro võrra vähenenud kindlustustulude tõttu.

Kulud vähenesid aastaga kahe miljoni euro võrra. Kulude vähenemise peamised põhjused olid 2025. aasta suuremad toetustegevuste kulud eesotsas mullu veebruaris käivitatud Targa Tuleviku Fondiga. Samal ajal on kasvanud personali, uue peamaja ja Swedbanki grupist sisse ostetavate teenuste kulud, sealhulgas kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

Aasta esimesel kolmel kuul ulatusid eeldatavad krediidikahjud kahe miljoni euroni. Võrdluseks, mullu samal ajal oli vastav näitaja viis miljonit eurot.

Aasta esimese kolme kuuga maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 17,4 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid. Lisaks maksis Swedbank AS 13,6 miljonit eurot avansilist tulumaksu.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastaga 6,2 protsenti ja äriklientide omad 10,4 protsenti. Hoiused kasvasid neli protsenti. Aasta esimese kolme kuu jooksul väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 331 miljonit eurot ja ettevõtetele 524 miljonit eurot.

"Aasta esimene kvartal oli Swedbanki jaoks ärilises vaates tugev. Meie laenuportfell jätkab kasvu: 2026. aasta esimese kolme kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas üle 300 miljoni ja ettevõtetele enam kui 500 miljonit eurot," ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:25

Ka SEB Panga esimese kvartali kasum langes veidi

08:15

VAATA OTSE | Eesti jäähokikoondis viskas avakolmandikul kuus väravat Uuendatud

08:12

08:07

Jaekaubanduse müügitulu kasvas, toidukaupade müük jätkas langust

08:02

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

07:48

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

07:46

Keskkonnaagentuur: 2025. aasta oli Eestis ajaloo üks kuumimaid

07:31

Kaksiktähtede juures võib planeete tekkida kiiresti ja hulgi

06:55

Luure: Venemaa valmistub sel aastal värbama tuhandeid välisvõitlejaid Uuendatud

06:45

Norstat: Isamaa langus peatus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.04

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

28.04

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

28.04

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

28.04

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

28.04

Sõja 1525. päev: Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

28.04

Iraani füüsikud näevad kosmilise vaikuse taga tsivilisatsiooni kiiret lõppu

28.04

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

28.04

Kapo kahtlustab politseinikku altkäemaksu võtmises

28.04

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

ilmateade

loe: sport

08:15

VAATA OTSE | Eesti jäähokikoondis viskas avakolmandikul kuus väravat Uuendatud

08:02

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

loe: kultuur

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

28.04

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

28.04

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

loe: eeter

28.04

Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

28.04

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

28.04

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

28.04

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

Raadiouudised

28.04

Tartus kogunesid kultuuriasutused üle Eesti kultuurihariduse toetuseks protestile

28.04

Vaatamata suurele küttimismahule hindab riik Saaremaad suureks sigade aafrika katku ohuga piirkonnaks

28.04

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

28.04

Lätis ei vaibu tipp-poliitikute lennureisidega seotud skandaalid

28.04

Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti

28.04

Eestis tekitavad Karise väljaütlemised eriarvamusi

28.04

Tallinnas asuva Kai kunstikeskuse kino hakkab tegutsema iseseisvalt

28.04

Päevakaja (28.04.2026 18:00:00)

28.04

Raadiouudised (28.04.2026 15:00:00)

28.04

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo