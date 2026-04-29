Pangaliit soovitab teise sambasse naasmise võimaldamist edasi lükata

Pangaliidu hinnangul ei tohiks eelnõu, mis võimaldab teisest pensionisambast lahkunutel kiiremini kogumist taasalustada, juba tänavu novembrist jõustuda, sest inimesed vajavad muudatustega tutvumiseks rohkem aega.

Rahandusministeeriumis valminud kogumispensionide seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu seletuskirja kohaselt peaks seadus jõustuma 1. novembril. Nii saaksid need, kes lahkusid 2021. aasta septembris teisest sambast, teha juba selle aasta novembrist avalduse uuesti maksete alustamiseks. Uued sissemaksed algaksid sellisel juhul 2027. aasta maist.

Pangaliidu hinnangul oleks selline asjade käik liiga kiire. Liit kirjutas rahandusminister Jürgen Ligile, et eesmärk võimaldada inimestel kiiresti uuesti kogumist alustada on mõistetav, kuid kui tuleva aasta mais maksete taasalustamise avalduse peab tegema juba tänavu novembris, ei jää teisest sambast lahkunutele piisavalt aega muudatustega tutvuda.

"Seetõttu teeme ettepaneku kaaluda, kas kogumispensioni maksete uuesti alustamise võimalust puudutav muudatus võiks jõustuda 1. jaanuaril 2027. Sellisel juhul oleks isikutel, kellel on viieaastane periood teisest sambast lahkumisest möödunud, avalduse esitamiseks rohkem aega ning avalduse saaks esitada kuni 2027. aasta märtsi lõpuni, et maksed algaksid 2027. aasta septembrist," soovitas liidu tegevjuht Katrin Talihärm.

Lisaks tagaks niisugune jõustumistähtaeg pangaliidu hinnangul õigusselguse ja võimaldaks inimestel teha teadlikke otsuseid.

Ka finantsjärelevalve asutused saaksid Talihärmi sõnul siis vajadusel täiendavaid suuniseid kehtestada või olemasolevaid muuta, et kliente nõustada ning turuosalised saaksid samuti aega, et need protsessid sisse viia.

2021. aastal jõustunud pensionireform andis inimestele võimaluse oma säästud teisest sambast välja võtta, kui aga tekkis soov uuesti liituda, tuli selleks oodata kümme aastat.

Rahandusministeeriumi plaani kohaselt peaks ooteaeg lühenema viie aastani, aga samas kehtestataks piirang, et kogutud vara saab välja võtta ainult ühe korra.

Lisaks pakub eelnõu välja kompromissi: alates 2028. aastast võiks tekkida võimalus pensioniraha ka osaliselt välja võtta. Nii saaks vältida võimalust, et rahavajaduse korral peab inimene kõik säästud korraga välja võtma.