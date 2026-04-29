WSJ: geopoliitilised pinged muudavad naftaturu ebastabiilsemaks

Naftapumpamine Texases Autor/allikas: SCANPIX/AFP/BRANDON BELL
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani sõda ja geopoliitilised pinged muudavad naftaturgu. Naftakartell OPEC laguneb, Hormuzi väin on blokeeritud ning turg muutub üha ebastabiilsemaks.

Iraani sõda õõnestab naftaturu pikaajalisi alustalasid, mis toob omakorda kaasa volatiilsema energiaturu. Naftaturg liigub varasemast koostööpõhisest ja suhteliselt stabiilsest süsteemist üha enam poliitika, konfliktide ja konkurentsi suunas, hindab The Wall Street Journal

Viimane suur muutus toimus teisipäeval, kui AÜE teatas, et lahkub naftakartellist OPEC. Suured energiaimportijad püüavad vähendada oma sõltuvust Lähis-Ida fossiilkütustest. Suured eksportijad, sealhulgas USA, konkureerivad aga turuosa suurendamise nimel.

Mitmed praegused naftaturu niinimetatud reeglid ulatuvad tagasi 1970. aastatesse, mil OPEC kehtestas end turul domineeriva jõuna. Lääneriigid, sealhulgas USA, hakkasid koguma reserve, hiljem lisandusid ka tulevikutehingud, mis aitasid leevendada volatiilsust.

"Nüüd on suhe vastupidine. USA on endiselt suur tarbija, kuid tundub, et poliitikud peavad USA-d ka tootjaks, jõuks, mis kujundab naftaturgu," ütles Eurasia Groupi analüütik Gregory Brew 

USA president Donald Trump andis veel oma abidele ülesande valmistuda Iraani pikaajaliseks blokaadiks. Samas pole USA kildanaftatootjad kunagi OPEC-iga hästi läbi saanud ning Trump on vihjanud, et kõikuvad hinnad võivad lõpuks Ühendriikidele kasuks tulla. Ta on juba kutsunud teisi riike üles ostma Ameerika naftat ja gaasi. 

Pärast Nicolás Maduro ametist kõrvaldamist asus ka Venezuela (OPEC-i liige) suurendama oma tootmist. Ka OPECi-välised tootjad, sealhulgas Brasiilia ja Kanada, plaanivad majanduskasvu ergutamiseks rohkem naftat toota.

Praegu püüavad naftat importivad lääneriigid hindu langetada oma naftareservide kasutuselevõtuga. Mõned analüütikud siiski eeldavad, et edasised hinnatõusud võivad viia naftahinnad tasemele, mida viimati nähti pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastat.

"On väga selge, et see on Kanadale ja teistele riikidele üle maailma näidanud, millises pöördepunktis oleme. Kuidas süsteem on lõhki, mida me kõik pidasime enesestmõistetavaks vabakaubanduse ja energia vaba liikumise osas," ütles Kanada energeetikaminister Tim Hodgson. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

