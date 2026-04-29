Neljapäeval on sooja kuni 12 kraadi

Tänaseks troonile tõusnud kõrgrõhuala tõmbub homseks tagasi ja eeloleval ööl kattub taevas lääne poolt alates pilvedega. Saared ja mandri läänerannik saavad veidi vihma, märgi helbeid võib sekka tulla, aga neist valget kihti maha ei jää. Üle Botnia lahe on tulekul madalrõhulohk, mis jõuab päeval Eesti kohale. Jõulist energiat sel pole ja tuult tõsta ei jaksa. Nõrka vihma poetab vaid üksikuis paigus. Vähehaaval imbub sisse soojem õhumass. Kui öö on veel kagunurgas kraad-paar miinuseski, siis päeval kerkib õhusoe Lääne-Eestis juba üle 10 kraadi.

Eeloleval ööl lääne poolt alates kattub taevas pilvedega. Keskööst alates sajab saartel ja läänerannikul vähest vihma, sekka võib tulla ka märgi helbeid. Tuul puhub läänekaarest, kiirust 2-8, enne keskööd rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2, rannikul kuni 4 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilvine ning saartel ja läänerannikul sajab kohati vähest vihma, ida pool on pilvkate õhem ja ilm sajuta. Edela- ja läänetuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Päev on enamasti pilvine. Paiguti sajab vähest vihma. Õhtul saartelt alates taevas selgineb. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, pärastlõunal Lääne-Eestis kuni 12 kraadi.

Reede ja laupäev on kõrgrõhuala mõjul juba sajuta ja selge taevaga. Läänekaarest lisandub sooja. Ööd on ka plussis, päeval tõuseb õhusoe 15 kuni 20 kraadini, tuulele avatud rannikul on napilt 10 pügalat ja eriti on jahedust tunda tuulisel laupäeval.
Pühapäev on ka soe, aga pilvisem ja päeval tuleb ka mõnes kohas vihma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

