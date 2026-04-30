Hans H. Luik: presidendi kriitikud on vahel rohkem edevad kui pädevad

"Mida ta (Alar Karis – toim) ütles? Ta räägib sõja lõpust, mida ei ole ette näha. Minu meelest käib jutt sellest, kas Lääne koalitsiooni nimel Kremli maniakiga läbirääkimine peaks jääma Donald Trumpile. Ja tema läbirääkija kinnisvaraärimees Steve Witkoffile, kes teinekord ei saa üldse aru, mida ta on kokku leppinud. Kas Trumpil peaks olema nagu Lääne esindamise monopoli? Ma ei arva nii. Ja ma arvan ka, et läbi rääkida, kui võimalik, tuleb. See, et me ei räägi, ei vii kuskile," ütles Luik "Ringvaates".

Samas lisas Luik, et ta ei oska öelda, kui tark oli Karise poolt praegu öelda Euroopa liitlastele, et nad sõja alguses tegid vea.

"Me peame aru saama, millal meie auväärsed ministrid, nende hulgas Margus Tsahkna ja Hanno Pevkur, millal nad on edevad ja millal nad on pädevad. Hakata rääkima, et "see on välistatud" ja "ma tean, mida Putiniga on vaja teha"... ei ole näha, et me teame. Tõmmata üles avalik vemmeldamine, et näidata ennast ja oma erakonda, ma ei usu, et see välisministri poolt on õige. Tõsi, ka teda solvati, et öelda midagi meie välisteenistuse pädevuse kohta. Sellised asjad jäägu omavahele."

Luik meenutas, et kui rääkida Margus Tsahknast ja kaitsevõimest, siis tema erakond Eesti 200 blokeeris kolmikliidus pankadelt kaitsemaksu võtmise.

"Pangad olid röögatus kasumis aastal 2023 ja veel röögatamas 2024, kui kasum kahekordistus. Pankade erimaksu asemele pandi see kõikidele meile, kellel ei ole kahekordset kasumit, kogu rahvale peale. Tema parteis on reklaamiärimees Marek Reinaas, keda ma tunnen. Ta rääkis, et pankadelt ei maksa viimast võtta. Ärimees ei räägi tasuta lollust. Ma loodan, et ta sai makstud," ironiseeris Luik.