Eesti Posti käive kasvas ligi 155 miljoni euroni

Eesti Posti kontor. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti Posti kontserni käive kasvas mullu 154,7 miljoni euroni, millest 109 miljonit moodustas paki- ja kullerteenuste müügitulu, samas kui postiteenuste käive langes. Puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot.

Eelmisel aastal kasvas Omniva kaubamärki kasutava Eesti Posti konsolideeritud käive 154,7 miljoni euroni, mis oli 2024. aasta käibest üheksa protsendi ehk 13,3 miljoni euro võrra parem tulemus.

Kasv tuli paki- ja kullerteenuste valdkonnast, mille käive kasvas aastaga 13 protsendi võrra 109,4 miljoni euroni.

Aruandes tõi Eesti Post välja, et eelmisel aastal kasvas nende müügitulu märkimisväärselt viimases kvartalis, ennekõike jõulupühadeks valmistumisega seotud paki- ja postiteenuste kasutamise kasvu tõttu, aga esimese kvartali tulemuslikkus oli keskmisest madalam.

Mullune pakimaht kasvas 11 protsendi võrra 50,3 miljoni saadetiseni, kuid riigiti oli areng ebaühtlane: Lätis ja Leedus oli kasv ligi kümme protsenti, Eestis aga vähenes maht 15 protsendi võrra. See peegeldab kontserni hinnangul siinse siseturu jätkuvat nõrkust.

Postiteenuste tulu oli 38,6 miljonit eurot, mida oli 100 000 euro võrra eelnenud aasta tulust vähem. Eesti Post tõi välja, et paberkirjade saatmine, perioodika kojukanne ja rahatehingud postivõrgus on aasta-aastalt vähenenud nõudlusega teenused.

Langust jätkas ka universaalse postiteenuse maht. Mullu vähenes see 13 protsendi võrra 2,8 miljonile saadetisele. Universaalse postiteenuse käive langes aastaga viiendiku võrra ehk 1,9 miljoni euro võrra 7,6 miljoni euroni.

Aadressreklaami maht vähenes samuti 6,3 protsendi võrra, tulu sellistelt reklaamidelt kasvas aga üheksa protsendi võrra. Ka perioodika kojukande kogumaht vähenes 11 protsendi võrra ja perioodikast tulenev kahjum kasvas 2024. aasta 1,8 miljoni euro juurest 2,6 miljoni euroni.

Kontserni tegevuskulud olid 153,9 miljonit eurot ja need kasvasid aastaga seitsme protsendi võrra. Tööjõukulud kasvasid kuue protsendi võrra 69,1 miljoni euroni ning kasv tulenes peamiselt kõrgematest palgakuludest ja restruktureerimisega seotud ühekordsetest kuludest.

Büroo- ja tugifunktsioonides tehti koondamisi ning koondamiskulud ulatusid 1,6 miljoni euroni. Töötajate keskmine arv vähenes 119 võrra ja oli mullu 2376.

Kontserni kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 25,2 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 67 protsenti. Erinevalt 2024. aastast, mil jäädi 0,6 miljoni euroga kahjumisse, jõuti mullu 5,9 miljoni euro suuruse puhaskasumini.

2024. ega ka 2025. aastal Eesti Post dividende ei maksnud. Mullu juulis kinnitatud ja detsembris uuendatud omaniku ootused näevad ette, et kontsern peaks riigile siiski stabiilse dividendipanuse andma ning viie aasta keskmiseks sihiks on dividendide väljamakse määr 50-100 protsenti puhaskasumist.

Sellest lähtuvalt oodatakse Eesti Posti 2025. aasta kasumist 0,41 miljoni euro suurust dividendimakset.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:14

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

30.04

LHV panga juht Erki Kilu: mineviku edu ei garanteeri edu tulevikus

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

30.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

30.04

ETV spordisaade, 30. aprill

30.04

Kevadpühal tuleb kuni 20 kraadi sooja

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.04

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

30.04

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks Uuendatud

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

30.04

Ortodontilise ravi hinnad tõusevad, lahendusi ei paista

30.04

Soome hakkab Kuopiosse ehitama tuumajaama soojuse tootmiseks

30.04

WSJ: USA moodustab Hormuzi väina avamiseks uut koalitsiooni

30.04

Valitsus teeb lisaeelarve

30.04

Hans H. Luik: presidendi kriitikud on vahel rohkem edevad kui pädevad

29.04

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

ilmateade

loe: sport

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

loe: kultuur

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi Uuendatud

30.04

Marten Kuningas: karjääri alguses olid ambitsiooniks raha ja kuulsus

30.04

Vihmar "Heinapalavikust": "Kes kardab Virginia Woolfi?" on sellest šnitti võtnud

30.04

Vanemuises esietendub näidend mehest, kes loeb lehest enda surmateadet

loe: eeter

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

30.04

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

30.04

HÕFF-i heategevuslikul oksjonil läheb müügile pruudi käsi ja klounide ninad

30.04

Kardioloog: infost pakatav maailm paneb põntsu unele ja südamele

Raadiouudised

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

30.04

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

30.04

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

30.04

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

