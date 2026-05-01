Eesti Posti käive kasvas ligi 155 miljoni euroni

Eesti Posti kontserni käive kasvas mullu 154,7 miljoni euroni, millest 109 miljonit moodustas paki- ja kullerteenuste müügitulu, samas kui postiteenuste käive langes. Puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot.

Eelmisel aastal kasvas Omniva kaubamärki kasutava Eesti Posti konsolideeritud käive 154,7 miljoni euroni, mis oli 2024. aasta käibest üheksa protsendi ehk 13,3 miljoni euro võrra parem tulemus.

Kasv tuli paki- ja kullerteenuste valdkonnast, mille käive kasvas aastaga 13 protsendi võrra 109,4 miljoni euroni.

Aruandes tõi Eesti Post välja, et eelmisel aastal kasvas nende müügitulu märkimisväärselt viimases kvartalis, ennekõike jõulupühadeks valmistumisega seotud paki- ja postiteenuste kasutamise kasvu tõttu, aga esimese kvartali tulemuslikkus oli keskmisest madalam.

Mullune pakimaht kasvas 11 protsendi võrra 50,3 miljoni saadetiseni, kuid riigiti oli areng ebaühtlane: Lätis ja Leedus oli kasv ligi kümme protsenti, Eestis aga vähenes maht 15 protsendi võrra. See peegeldab kontserni hinnangul siinse siseturu jätkuvat nõrkust.

Postiteenuste tulu oli 38,6 miljonit eurot, mida oli 100 000 euro võrra eelnenud aasta tulust vähem. Eesti Post tõi välja, et paberkirjade saatmine, perioodika kojukanne ja rahatehingud postivõrgus on aasta-aastalt vähenenud nõudlusega teenused.

Langust jätkas ka universaalse postiteenuse maht. Mullu vähenes see 13 protsendi võrra 2,8 miljonile saadetisele. Universaalse postiteenuse käive langes aastaga viiendiku võrra ehk 1,9 miljoni euro võrra 7,6 miljoni euroni.

Aadressreklaami maht vähenes samuti 6,3 protsendi võrra, tulu sellistelt reklaamidelt kasvas aga üheksa protsendi võrra. Ka perioodika kojukande kogumaht vähenes 11 protsendi võrra ja perioodikast tulenev kahjum kasvas 2024. aasta 1,8 miljoni euro juurest 2,6 miljoni euroni.

Kontserni tegevuskulud olid 153,9 miljonit eurot ja need kasvasid aastaga seitsme protsendi võrra. Tööjõukulud kasvasid kuue protsendi võrra 69,1 miljoni euroni ning kasv tulenes peamiselt kõrgematest palgakuludest ja restruktureerimisega seotud ühekordsetest kuludest.

Büroo- ja tugifunktsioonides tehti koondamisi ning koondamiskulud ulatusid 1,6 miljoni euroni. Töötajate keskmine arv vähenes 119 võrra ja oli mullu 2376.

Kontserni kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 25,2 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 67 protsenti. Erinevalt 2024. aastast, mil jäädi 0,6 miljoni euroga kahjumisse, jõuti mullu 5,9 miljoni euro suuruse puhaskasumini.

2024. ega ka 2025. aastal Eesti Post dividende ei maksnud. Mullu juulis kinnitatud ja detsembris uuendatud omaniku ootused näevad ette, et kontsern peaks riigile siiski stabiilse dividendipanuse andma ning viie aasta keskmiseks sihiks on dividendide väljamakse määr 50-100 protsenti puhaskasumist.

Sellest lähtuvalt oodatakse Eesti Posti 2025. aasta kasumist 0,41 miljoni euro suurust dividendimakset.