USA majandus kasvas esimeses kvartalis kaks protsenti

Välismaa
USA ärikeskus New York
USA ärikeskus New York Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Välismaa

USA majandus kogus 2026. aasta esimeses kvartalis hoogu ja kasvas kaks protsenti.

2025. aasta viimases kvartalis kasvas USA majandus 1,4 protsenti, kuna Ühendriikide ajaloo pikim tööseisak pidurdas toona majanduse arengut. 

Ettevõtted suurendasid tänavu investeeringuid ning majandus kasvas kaks protsenti. Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid samas varem, et majandus kasvab 2,2 protsenti. 

Viimased andmed viitavad, et tarbijad vähendavad kulutusi. Iraani sõda kiirendab inflatsiooni ja bensiini keskmine hind on kerkinud ligi 44 protsenti. 

Samas ei ole märke, et föderaalreserv kavatseb tarbimise elavdamiseks leevendada rahapoliitikat. Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv jätab kuni detsembrini intressimäärad praegusele tasemele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

17:05

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" LHV panga juht Erki Kilu

16:40

USA majandus kasvas esimeses kvartalis kaks protsenti

16:38

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

16:17

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

16:01

Ringkonnakohus tühistas Krachti süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumises

16:00

Vana DNA nihutab Euroopa tuumikperekonna juured Lääne-Rooma lõppu

15:57

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

15:55

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

15:51

Euroopa Keskpank jättis baasintressid muutmata

15:51

Rahandusministeerium prognoosib Soomele järjepidevat võlakoormuse kasvu

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

13:13

Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

29.04

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

04:42

Ortodontilise ravi hinnad tõusevad, lahendusi ei paista

12:59

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks Uuendatud

29.04

Martti Kalda: "Kaljulaidi sündroom" ehk Suutmatus kohaneda paratamatusega

06:27

Soome hakkab Kuopiosse ehitama tuumajaama soojuse tootmiseks

29.04

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

29.04

"Pealtnägija" uuris, miks pääses jõhker mõrvar deliiriumi tõttu karistuseta

ilmateade

loe: sport

16:38

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

16:17

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

15:57

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

15:19

Naiste karikafinaal võib tuua Saku ja Paide vastasseisu

loe: kultuur

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

14:21

Aimar Ventsel: Tallinn Music Week, Gruusia ja väikesed klubid

14:16

Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa" võitis Pekingi filmifestivalil parima filmimuusika auhinna

14:03

Eesti montaažirežissöörid asutasid erialaühenduse

loe: eeter

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

13:39

HÕFF-i heategevuslikul oksjonil läheb müügile pruudi käsi ja klounide ninad

11:08

Kardioloog: infost pakatav maailm paneb põntsu unele ja südamele

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

12:50

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

12:45

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

12:45

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

12:45

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

12:25

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

10:05

Trump: kaalume Saksamaal asuvate vägede vähendamist

10:05

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

09:45

Paiguti sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (30.04.2026 09:00:00)

