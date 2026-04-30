USA majandus kasvas esimeses kvartalis kaks protsenti

2025. aasta viimases kvartalis kasvas USA majandus 1,4 protsenti, kuna Ühendriikide ajaloo pikim tööseisak pidurdas toona majanduse arengut.

Ettevõtted suurendasid tänavu investeeringuid ning majandus kasvas kaks protsenti. Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid samas varem, et majandus kasvab 2,2 protsenti.

Viimased andmed viitavad, et tarbijad vähendavad kulutusi. Iraani sõda kiirendab inflatsiooni ja bensiini keskmine hind on kerkinud ligi 44 protsenti.

Samas ei ole märke, et föderaalreserv kavatseb tarbimise elavdamiseks leevendada rahapoliitikat. Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv jätab kuni detsembrini intressimäärad praegusele tasemele.