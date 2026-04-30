WSJ: AÜE lahkumine naftakartellist muudab Lähis-Ida geopoliitilist olukorda

AÜE ärikeskus Dubai Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Amr Alfiky
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et AÜE lahkumine naftakartellist OPEC toob Lähis-Ida piirkonnas kaasa suuri geopoliitilisi muutusi. Pärsia lahe finantskeskus AÜE on väljumas Saudi Araabia varjust ja tugevdab julgeolekukoostööd Iisraeliga.

Leht hindab, et AÜE eemaldub Saudi Araabiast ning soovib tegutseda iseseisva piirkondliku jõuna. Riikide vahel kasvab nii poliitiline kui majanduslik rivaalitsemine.

Samal ajal tugevdab AÜE julgeolekukoostööd Iisraeliga, mõlemad riigid püüavad vajadusel ka relvajõu abil muuta piirkonna strateegilist tasakaalu. Allikate teatel on Iisrael saatnud Iraani ohu tõttu AÜE-le ka oma Raudkupli raketitõrjesüsteemiga seotud tehnoloogia.

AÜE ise teatas OPEC-ist lahkumisest ajal, mil Pärsia lahe riikide juhid kohtusid Saudi Araabias, et näidata üles ühtsust. OPEC on aga Araabia riikide mõjukaim organisatsioon, mis on aastakümneid domineerinud rahvusvahelist energiaturgu.

"Otsus oli ajastatud avalduse tegemiseks, näitamaks, et AÜE rahvuslikud huvid on esikohal," ütlesid asjaga kursis olevad ametnikud ajalehele The Wall Street Journal

AÜE otsus annab kartellile ja selle juhile Saudi Araabiale valusa hoobi. OPEC-ist lahkumine annab AÜE-le nüüd  rohkem vabadust investeerida oma toodangu laiendamiseks ja kohaneda Hormuzi väina ebakindla tulevikuga. 

The Wall Street Journal kirjutab veel, et Iraani sõja tõttu hakkas AÜE veel kahtlema oma varasemate liitlaste usaldusväärsuses. 

Iraan tulistas AÜE pihta umbes 2800 drooni ja raketti, rohkem kui ühegi teise riigi, sealhulgas ka Iisraeli, pihta. Araabia riigid ei pakkunud aga AÜE-le vajalikku tuge ning naftariik tugevdas partnerlust USA ja Iisraeliga. 

"Selle üks tulemus on see, et OPEC ei sobi enam kokku selle julge, enesekindla ja iseseisva Araabia Ühendemiraatidega," ütles AÜE politoloog Abdulkhaleq Abdulla.

USA president Donald Trump ise tervitas AÜE viimast otsust. 

"Ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see hea asi bensiini hinna langetamiseks, nafta hinna langetamiseks, kõige langetamiseks," rääkis Trump. 

AÜE on naftavarude toel muutunud ülemaailmseks finants-, turismi- ja tehnoloogiakeskuseks. Dubai ja Abu Dhabi on rahvusvahelised ärikeskused. Viimastel aastatel on riigi juht Mohammed bin Zayed Al Nahyan tugevdanud riigi sõjaväge ning kasutanud ka palgasõdureid oma mõjuvõimu laiendamiseks piirkonnas. 

AÜE tegevteenistuses on küll kõigest 63 000 sõjaväelast, kuid väidetavalt on need kõige paremini koolitatud relvajõud kogu Pärsia lahe piirkonnas. 

AÜE väidab, et soovib võidelda Moslemi Vennaskonna vastu. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides tegutsev islamistlik rühmitus pani aluse ka terrorirühmitusele Hamas. AÜE toetas seetõttu 2013. aastal Egiptuse riigipööret, mille käigus kukutati islamistlik president. AÜE on sekkunud veel ka Liibüa kodusõtta. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

WSJ: AÜE lahkumine naftakartellist muudab Lähis-Ida geopoliitilist olukorda

