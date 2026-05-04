Riigikantselei strateegiadirektoriks saab Kristi Klaas

Kristi Klaas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Viimased kolm aastat kliimaministeeriumi asekantslerina töötanud Kristi Klaasist saab riigikantselei uus strateegiadirektor.

Strateegiadirektor toetab valitsust ja peaministrit poliitikate koordineerimisel ja planeerimisel ning juhib strateegiabürood. Muu hulgas aitab ta tagada valitsuse prioriteetide täitmist, toetab efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja tööd ja Eesti.ai algatuse elluviimist, toetab riigi innovatsioonivõimekust ning aitab arendada droonipoliitikate ja avatud valitsemist.

"Kristi on pikaajalise kogemusega tulevikku vaatav ja sihikindel," iseloomustas Klaasi riigisekretär Keit Kasemets, kes oli enne riigisekretäriks saamist kliimaministeeriumi kantslerina Klaasi ülemus.

Klaasil on kogemus riigi pikaajaliste poliitikate kujundamisel nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil. Aastatel 2018-2021 töötas ta asekantslerina keskkonnaministeeriumis ning alates 2023. aastast asekantslerina kliimaministeeriumis. Aastatel 2021-2023 töötas ta riigikantseleis riigi rohepoliitika koordinaatorina.  Lisaks on Klaas töötanud diplomaadina Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis ja OECD juures Pariisis.

Klaas alustab riigikantseleis viieaastast teenistusaega 25. mail.

Kliimaministeeriumi asekantsleri kohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Seniks täidab ülesandeid Kerli Kiili, kliimaministeeriumi välissuhete osakonna juhataja.

2023. aasta augustis sai riigikantselei strateegiadirektoriks Mari-Liis Sööt, kes tänavu märtsis lahkus riigikantselei teatel ametist omal soovil ja siirdus uuele kohale.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Riigikantselei strateegiadirektoriks saab Kristi Klaas

