Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst.

"Tänase seisuga ei ole Ukrainale esitatud ühtegi ametlikku pöördumist vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, millest räägitakse Venemaa sotsiaalmeedias. Leiame, et inimelu on palju väärtuslikum kui mis tahes aastapäeva "tähistamine". Sellega seoses kuulutame välja relvarahu, mis algab 5. ja 6. mai vahelisel ööl kell 00.00," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Selle hetkeni jäänud aja jooksul on reaalne tagada vaikuse jõustumine. Alates sellest hetkest tegutseme vastastikkuse põhimõttel. Venemaa juhtidel on aeg astuda reaalseid samme oma sõja lõpetamiseks, eriti kuna Venemaa kaitseministeerium leiab, et ei saa ilma Ukraina hea tahteta Moskvas paraadi korraldada," lõpetas president oma postituse.

Venemaa ähvardas esmaspäeval anda Kiievile massiivse raketilöögi, kui Ukraina peaks rikkuma kahepäevast relvarahu, mille Vladimir Putin määras teise maailmasõja mälestusürituste ajaks.

"Kui Kiievi režiim püüab ellu viia oma kuritegelikke plaane ja häirida Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 81. aastapäeva tähistamist, siis annavad Venemaa relvajõud kättemaksuks massiivse raketilöögi Kiievi kesklinnale," teatas Venemaa kaitseministeerium Kremli toetatud sõnumiplatvormil MAX avaldatud teadaandes.

Putin pakkus möödunud kolmapäeval välja relvarahu Ukrainas toimuvas sõjategevuses 9. maiks, mil Venemaa tähistab Nõukogude Liidu teise maailmasõja aegset võitu Natsi-Saksamaa üle. USA president Donald Trump kiitis algatust.

"Telefonivestluses USA ametikaaslase Donald Trumpiga ütles Putin, et on valmis kuulutama võidupüha pidustuste ajaks välja relvarahu," rääkis Putini nõunik Juri Ušakov ajakirjanikele.

"Trump toetas seda algatust aktiivselt ja märkis, et see püha tähistab meie ühist võitu," lisas Ušakov.

Venemaa korraldab igal aastal 9. mail Moskvas laiaulatusliku sõjaväeparaadi, et tähistada teise maailmasõja lõppu Euroopas (Vene narratiivi kohaselt "Suur Isamaasõda", mis algas 1941. aastal Natsi-Saksamaa sissetungiga Nõukogude Liitu – toim). Pidustustel rõhutatakse Nõukogude Liidu rolli saavutatud võidus ning Kreml kasutab üritust oma sõjalise võimsuse demonstreerimiseks ja Ukraina sõjaga seotud narratiivide kinnistamiseks.

Nõukogude Liidu ajal peeti võidupüha tähistavaid sõjaväeparaade ebaregulaarselt, tavaliselt võidu ümmargustel aastapäevadel, aga alates 1995. aastast, kui võidust möödus 50 aastat, on paraadi Moskvas peetud igal aastal.

2025. aasta aastapäeva paraad, kui tähistati võidu 80. aastapäeva, oli suurem, kuid jäi isikkoosseisu ja varustuse poolest alla sõjaeelsele 2021. aasta paraadile.

Enamik Euroopa riike, sealhulgas Ukraina, tähistab sõja lõppu 8. mail, mida tuntakse Euroopa võidupühana.