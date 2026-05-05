Tallinn sulges osaliselt Hipodroomi ristmiku

Eesti
Hipodroomi ristmikul Tallinnas suleti linna sisenev suund
Tallinna Hipodroomi ristmikul algasid teisipäeval teetööd, mis sulgevad linna siseneva sõidusuuna kuni 29. maini. Teisipäeva õhtusel tipptunnil ning kolmapäevahommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka neljapäeva tipptundidel.

Teisipäevast mai lõpuni on suletud Tallinna hipodroomi ristmikul linna sisenev suund ja liiklus suunatakse läbi vastassuuna radade. Juunist läheb asi aga veel karmimaks: siis suletakse kogu Paldiski maantee linnast väljuv suund alates Mooni tänavast üle risti kuni Merelahe teeni. Liiklus jäetakse jätkuvalt mõlemas suunas avatuks, kuid suunatakse ühele sõidusuunale.

"Praegu me hindame niimoodi, et kindlasti kõige suurem probleem saab olema linnast väljuval suunal, Paldiski maantee ristmikust ja Endla tänava ristmikust. Ja tegelikult saavad kannatada ka linna tulevad suunad," nentis Tallinna liikuvusameti juhataja asetäitja Andres Urm.

Esimestel sulgemispäevadel on tipptundidel liiklust korraldamas abiks reguleerijad, linnaametnikud muudavad vastavalt tekkivatele probleemkohtadele fooride tsükleid. Ristmiku sulgemine, et teha suured ümberehitustööd, on Tallinna abilinnapea kinnitusel vältimatu.

"Esmane vajadus tuli Hipodroomi arenduse sidumisest linnaruumiga, aga need ülejäänud suured tööd on ka maa-alused tööd, kus on suured sadeveekollektorid Tallinna Veelt 2,5-meetrise diameetriga. Küttetrassid, vesikanalisatsioonitrassid, side, elekter, valgustus – need on need tööd, mis tegelikult vajavad aega ja ressurssi," selgitas abilinnapea Joel Jesse.

Remont linna ühel suurematest liiklussõlmedest ei lõppe aga suvega, vaid kestab kokku poolteist aastat. Arvestades, et ristmikku läbib ööpäevas keskmiselt 72 000 sõidukit, tipptundidel ligi 6400, tähendab see tõsist peavalu kogu piirkonnale ja väga pikaks ajaks.

"Oleme arutanud neid võimalusi, kuidas tõesti kiirendada, aga ehitustööd vajavad oma ajaakna. Keskkonna- ja kommunaalameti kolleegid on ütelnud ka, et kui veel kiirendada, siis tuleks kogu ristmik kinni panna, aga seda ei ole mõeldav. Me ikkagi hoiame läbilaskevõimet siin," lisas Jesse.

Kogu selle aja jooksul soovitab linn kasutada ka rohkem ühistransporti või muid alternatiive. Arvestada tuleb, et ristmiku läbimise aeg pikeneb rohkem kui kaks korda. Kui palju täpsemalt, ei osanud linnajuhid täna veel hinnata.

"Me kindlasti palume varuda aega, varuda kannatust, arvestada kaasliiklejatega ja tõesti mõelda see teekond läbi, sealhulgas see ajaline pool, et kas hakata ka varem tulema, millised on alternatiivsed teed," panid Jesse südamele.

Asendusmarsruute otsides tekivad kindlasti suuremad puntrad ka teistel ümbruskonna ristmikel. Kus täpsemalt, jälgivad Tallinna ametnikud jooksvalt.

"Kindlasti Ehitajate, Tammsaare, Mustamäe tee, Sõpruse, kuni Toompuiestee, Sõle, Tulika – kogu see ümbruskaudne piirkond saab kindlasti suurema vati," loetles Urm.

Projekti kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: AK

