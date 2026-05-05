Galerii: Päästjad suutsid panna kahele Ida-Virumaa maastikupõlengule piiri

Teisipäeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas. Põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle nelja hektari.

Kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas. Selle põlenguala suuruseks oli teate hetkel üle kahe hektari. Juurdepääs põlengukohtadele oli raskendatud, ligipääsuks kasutasid päästjad maastikusõidukeid.

Maastikupõleng Ida-Virumaal Vaivinas. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Mõlemas kohas põles vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik.

Tulekahjusid kustutasid kutseliste ja vabatahtlike päästekomandode päästjad.

Kell 20.44 ütles Ida päästekeskuse välijuht Ivo Laaniste, et põlengute levikule ei ole seni suudetud kahjuks pikka aega keerutanud tugeva tuule tõttu piiri panna. Kuid siis tuul õnneks vaibus, mis andis päästjatele lootust, et ööseks suudetakse olukord kontrolli alla saada.

Vaivina põleng oli selleks ajaks levinud kaheksale hektarile. Umbes sama suurele pindalale oli levinud ka Konju põleng.

Kell 23.27 teatas päästeamet, et mõlemale põlengule on suudetud piir panna. Konju küla sündmusel lõpetati tööd kell 21.42, Vaivina külas kell 22.51. Konju küla põlengualaks jäigi 8 hektarit, Vaivina põlengualaks hinnati 12 hektarit.

Mõlemas kohas on kavas kolmapäeva hommikul jätkata järelkustutustöödega.

Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad.