Ida-Virumaal põles kõrgepingeliinialune maa

Kustutustööd Orul Ida-Virumaal, 19.04.2026.
Kohtla-Järve Oru linnaosa lähistel on päästjad nädalavahetusel pidanud turbasel alal kustutama tulekahju, mis levis 30 hektari suurusel maaalal. Tulekahju põhjusena kahtlustatakse süütamist.

Laupäeval alanud põlengu põhiline levikuala oli kõrgepingeliinidealune maa. Pühapäeval tegid päästjad tööd selle nimel, et tuld ei võtaks kõrval asuv mets.

"Pühapäeval tegeleme järelkustutusega. On oht, et süttib kuusik, mis seal tagapool on. Ja mitme koha peal on näha, et suitsu tõuseb ja vaatasime termokaameraga üle, neid põlengupesasid on ikka väga palju," sõnas päästeameti välijuht Valvi Väli.

Töötingimuse on keerulised. "Autodega ligi ei pääse, ainult eritehnika pääseb ligi ning turvas on selline, mis nõuab hästi palju vett, et ta läbi loputada. Tuul on tugev, tuul keerutab. Inimestel on silmad tuhka ja tahma täis. Päris vastik on teha sellist tööd," ütles Väli.

Valvi Väli sõnul on piirkonnas kahjuks jätkuvalt suur tuleoht, sest ka kõrvalasuv elektriliini alune on kuluheina täis. "Elering võiks neid liinialuseid niita ja hooldada, aga tundub, et seda võimekust neil kahjuks ei ole," ütles Väli.

Väli sõnul on Oru põlengud iga-aastane probleem. "Vaid eelmisel aastal siin probleeme ei olnud, sest siis oli vihmane kevad," ütles Väli.

