Lastehaigla jääb teiste Tallinna haiglatega ühendamata

Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna Haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb iseseisvaks. Linna hinnangul tuleks lastehaigla saatuse teemal põhjalikumalt aru pidada haigla juhtkonnaga.

Tallinn andis teada, et linna värskelt sõnastatud omaniku ootuste kohaselt viiakse Tallinna Haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisu ka Tallinna Kiirabi ning Tallinna Hambakliinik.

Lastehaigla võimalik kaasamine Tallinna Haigla kontserni jääb tulevikku ja on linna teatel praegu teadlikult pausile pandud.

"See otsus ei pruugi olla lõplik, aga praeguses olukorras oleme seisukohal, et protsessiga kiirustamine sünkroonis Tallinna haiglate konsolideerimisplaaniga ei ole mõistlik. Tallinna lastehaiglaga seotud küsimused vajavad täiendavat analüüsi, lisaandmeid ja põhjalikku arutelu lastehaigla juhtkonnaga, et teha otsus, mis teenib kõige paremini Tallinna ja Põhja‑Eesti laste huve," lausus abilinnapea Riina Solman (Isamaa) ERR-ile.

"Seetõttu ei ole Tallinna lastehaigla praegu ühendatavate asutuste nimekirjas ning AS Tallinna haigla konkurentsiametile esitatav koondamisteade lastehaiglat ei hõlma. Linnavalitsusele on esmatähtis ravi kvaliteet, laste tervis ning peredele pakutav kindlus ja tugi," lisas Solman.

Sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond) varem öelnud, et toetab riigile kuuluva Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) ja lastehaigla liitmist.

"Tallinna lastehaigla ja PERH on nabanööri pidi omavahel seotud. Väga paljud PERH-i arstid toetavad lastehaiglat raviteenuste osutamisel ning vastupidi. Mina näeksin, et PERH ja Tallinna lastehaigla ühineksid, aga loomulikult peame siin rääkima läbi Tallinna linnavalitsusega, mis on nende plaanid," kõneles Joller. Toona oli Solmani seisukoht, et kui riik haiglat soovib, siis peaks ta selle linnalt endale ostma.

Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patisentide parimates huvides.

Linna seatud üldised eesmärgid AS Tallinna Haiglale näevad ette, et kontserni kaudu korraldatakse tütarettevõtjate tervishoiuteenuseid viisil, mis tagab varasemast tõhusama juhtimise ja koordineerimise, ressursside optimaalse kasutamise ning kvaliteetsete teenuste osutamise.