Neljapäev toob sademeid Lõuna-Eestisse

Neljapäeval on sajuhooge põhiliselt Võru- ja Põlvamaal. Õhtuks tõmbub madalrõhkkond Venemaa piiresse ja viib kaasa pilvemassi. Õhutemperatuur on öösel selgemas läänetiivas nulli piirimail, pilvisemas idas plusspoolel. Päevasoojaga on vastupidi – päikeselisemas läänes tõuseb 15 kraadi lähedale, pilvisemas Ida- ja eriti Lõuna-Eestis jääb 10 piirile.

Öö vastu neljapäeva on enamasti pilvine. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Sajupilvede piir ulatub orienteeruvalt Ikla-Jõgeva jooneni, sellest lääne ja põhja poole sadu ei jõua. Puhub valdavalt kirdetuul 2 kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selgem, ida pool pilvine. Vihma sajab Lõuna-Eestis ja ka Peipsi ääres. Puhub kirde- ja idatuul 2 kuni 7, Lõuna-Eestis ja Liivi lahel kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi.

Neljapäeva ennelõunal sajab Võru- ja Põlvamaal veel vihma, pärastlõunal saju võimalus väheneb. Lääne- ja Põhja-Eestis on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Õhtul taevas kõikjal selgineb. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 11 kuni 14 kraadini, pilvisemas Kagu-Eestis ja ka tuulele avatud rannikul jääb paar kraadi alla 10 piiri.

Reede ja laupäev tulevad kõrgrõhuala servas kuiva ilmaga. Selgetel öödel jahtub õhk nulli ümbrusse ja on ohuks külmakartlikele taimedele. Päikeselistel päevadel tõuseb õhusoe 12 kuni 17 kraadini, rannikul jääb alla 10 piiri.

Pühapäev on pilvisem ja pisut mahedam.