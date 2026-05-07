Coop sai loa Prisma kaupluste ostmiseks

Rainer Rohtla
Konkurentsiamet andis loa Coop Eesti Keskühistu ja Soome ühistulise jaekaubanduskontserni SOK tehingule, millega Coop ostab ära SOK-le kuuluva Prisma Peremarketi ja selle 13 Eesti kauplust. Üleminek algab septembris.

Konkurentsiamet andis Coopi ja Prisma ühinemisele nõusoleku 6. mail, põhjendades otsust sellega, et toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügi kaubaturg Eestis on küps ja hästi väljakujunenud ning kahe jaeketi koondumine ei too sektorisse olulisi konkurentsiprobleeme, teatas Coop.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul viiakse suve jooksul lõpule kõik lepingu eeltingimused, omanikuvahetus toimub augusti lõpus ning alates septembrist algab Prisma kaupluste järk-järguline üleminek, mis on kavas lõpetada selle aasta jooksul.  

"Seni jätkavad mõlemad ketid tööd tavapäraselt ja klientide jaoks ei muutu midagi," lausus Rohtla.

Coop ja SOK teatasid tänavu 7. aprillil, et Coop ostab AS-i Prisma Peremarket ja selle 13 kauplust. Tehinguga kasvab Coopi turuosa Tallinnas praeguselt viielt protsendilt 17 protsendile ning üle-eestiliselt 23 protsendilt 28 protsendile.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

