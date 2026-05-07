Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja

Valmistumine Moskvas toimuvaks sõjaväeparaadiks Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pelagiya Tikhonova
Venemaa piirab 9. mail Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, sealhulgas juurdepääsu nn valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele.

Venemaa digitaalarengu, kommunikatsiooni ja massimeedia ministeerium teatas neljapäeval, et Moskvas piiratakse 9. mail toimuvate sõjaliste pidustuste ohutuse tagamiseks ajutiselt juurdepääsu mobiilsele internetile ja SMS-sõnumiteenustele.

Piirangud puudutavad ka nii-nimetatud valgesse nimekirja kantud lehekülgi ehk valitsuse poolt heaks kiidetud saite.

Koduinternet ja Wi-Fi töötavad edasi tavapäraselt ja ilma piiranguteta, rõhutas ministeerium. 

Samas lisas ministeerium, et 7.–8. mail ei ole plaanis Moskvas mobiilse interneti ühendust sulgeda ega piirata. "Küll aga võidakse kehtestada tegevuspiiranguid, kui tekivad otsesed turvaohud," lisati avalduses.

Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Sideühendusi saab kasutada droonide juhtimiseks ning SMS-e erinevate seadmete käivitamiseks distantsilt.

5. mai hommikul piirati piirkonnas mobiilse interneti ja tekstisõnumite kasutamist umbes neljaks tunniks. 

Kolmapäeval hoiatasid sideoperaatorid Megafon ja T2 väljaande Interfax korrespondente, et pealinna piirkonnas võidakse lähipäevil mobiilse interneti teenust piirata.

Neljapäeval hoiatasid Venemaa suured sideoperaatorid sõjaväeparaadiga seotud turvakaalutluste tõttu võimalike mobiilse interneti ja lühisõnumite sidekatkestuste eest Moskvas ja Moskva oblastis 5.–9. mail.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti väljalülitamist Moskvas, nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. 

"Kuigi sagedaste internetikatkestuste tõttu on Moskvas praegu raske uudiseid kätte saada, tajuvad nad siiski, et kaotavad iga päev," kirjutas Zelenski teisipäeval sotsiaalmeedias.

Seni esinenud piirangute tõttu oli Moskvas raske taksot tellida ja parkimise eest tasuda. Mobiilse interneti puudumise tõttu lakkasid pealinnas töötamast ka mitmed sularahaautomaadid.

Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini  turvameetmete ja kaitsega võimalike droonirünnakute eest.

Turvapiirangud puudutasid ka Putini lähikondlasi. Täpsemalt keelati kokkadel, turvatöötajatel ja fotograafidel kasutada ühistransporti ja internetiühendusega seadmeid. Lisaks paigaldatakse nende kodudesse jälgimissüsteeme.

Moskva elanikud puutusid ulatuslike internetipiirangutega esmakordselt kokku aasta tagasi, enne võidupüha 80. aastapäeva. Sel ajal oli mobiilne internet pealinna mitmes linnaosas mitu päeva praktiliselt kättesaamatu.

Venemaa on mures Ukraina võimalike raketi- ja droonirünnakute pärast Moskvale 9. mai pidustuste ajal ning kuulutas seetõttu 8.–9. maiks välja ühepoolse relvarahu, ähvardades samal ajal rünnakutega Kiievile.

Vastuseks kuulutas Ukraina 6. mai südaööst välja relvarahu, kuid Vene väed rikkusid seda koheselt.

Sõjaväeparaadi ettevalmistuste käigus paigutati Moskva ümbrusse väidetavalt ka pikamaa õhutõrjesüsteemid S-400.

Vaatamata õhutõrje märkimisväärsele tugevdamisele toimub 9. mai paraad Moskvas vähendatud mahus ning ilma raske sõjatehnikata.

Lisaks Moskvale jätavad Ukraina droonirünnakute ohu tõttu sõjaväeparaade ära või vähendavad oluliselt nende ulatust ka mitmed teised Venemaa regioonid.

Esmaspäeva öösel tabas Moskva kesklinnas droon kõrghoonet. Neljapäeva hommikul rünnati droonidega Venemaa sõjaväe logistikakeskust Moskva oblastis Naro-Fominskis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Interfax, RBC-Ukraine, militarnyi.com

