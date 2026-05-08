USA kaubanduskohus tunnistas Trumpi asendustollid ebaseaduslikuks

USA föderaalkohus otsustas neljapäeval, et president Donald Trump kasutas ebaseaduslikult 1974. aasta kaubandusseaduse paragrahvi 122, et kehtestada 10-protsendiline ülemaailmne tollimaks, mis oli presidendi varuplaan pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas sel aastal tema ulatuslikumad ülemaailmsed tollimaksud.

USA rahvusvahelise kaubanduse kohtu kolmest kohtunikust koosnev kogu otsustas häältega 2:1, et Trumpi plaan B oli samamoodi ebaseaduslik. Kaks enamusse jäänud kohtunikku keelasid administratsioonil tollimaksude nõudmise Washingtoni osariigilt ja kahelt ettevõttelt, kes selle poliitika kohtusse kaebasid.

Kohus ei andnud aga üleriigilist hüvitist sadadele tuhandetele importijatele, kes on seni tolle maksnud või maksavad jätkuvalt.

Otsus loob siiski pretsedendi, millele teised ettevõtted saaksid viidata mis tahes õiguslikus vaidluses sarnase olukorra saavutamiseks, tõdes väljaanne Politico.

Kuigi otsus kehtib umbes kahe kuu pärast niigi aeguvate tollimaksude kohta, tähistab see järjekordset suurt tagasilööki Trumpi ülemaailmsetele tolliiambitsioonidele ja tuleb nädal enne seda, kui ta peaks Pekingis Hiina presidendi Xi Jinpingiga arutama kahe riigi vahelisi kaubanduspingeid, kommenteeris uudisteganetuur Reuters.

See loob pinnase järjekordseks pikaleveninud kohtuvaidluseks miljardite dollarite väärtuses tollimaksude tagastamiseks kolm kuud pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas Trumpi riikliku hädaolukorra seaduse alusel kehtestatud ulatuslikud ülemaailmsed tolliid.

Trump süüdistas kaubanduskohtu otsuses enda sõnul "kahte radikaalset vasakpoolset kohtunikku".

"Seega ei üllata mind kohtute juures miski. Miski ei üllata mind," ütles ta ajakirjanikele. "Me saame ühe otsuse ja teeme seda teistmoodi."

Trumpi administratsioon kavatseb endiselt taaselustada laiaulatuslikud tollid peamistele kaubanduspartneritele, kasutades kolmandat seadusepügalat, mis on vastu pidanud arvukatele juriidilistele vaidlustele – 1974. aasta kaubandusseaduse paragrahvi 301, mis hõlmab ebaausaid kaubandustavasid. Käimas on kolm paragrahvi 301 alusel kehtestatud tollide seaduslikkuse uurimist, mis peaksid tulemuseni jõudma juulis.