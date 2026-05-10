ERR Washingtonis: USA valmistub suurejooneliselt tähistama 250. aastapäeva

Ameerika Ühendriigid valmistuvad suurejooneliselt riigi 250. aastapäeva tähistamiseks ning Washingtonis käivad enne 4. juuli pidustusi kiired ehitus- ja renoveerimistööd. Osa elanikke ja turiste peab muutusi vajalikuks, teised leiavad, et pealinn kaotab oma ajaloolise ilme.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tahab muuta Washingtoni enne USA 250. aastapäeva pidustusi säravamaks kui kunagi varem. Kuid samal ajal tekitavad kiired ümberkorraldused ja ehitustööd linlastele ning turistidele palju peavalu.

Näiteks Lafayette'i pargis, kust avaneb riigi üks tuntumaid vaateid, tuleb ajal, mil pealinna külastab miljoneid turiste, paljudel leppida vaatega Valgele Majale kõrge metallist ehitusaia taga.

"Nagu oleksin Washingtoni ukse taha jäetud. Mulle ei meeldi kogu see uus ehitus. Olen pigem traditsionalist ja eelistan vana ilmet. Tulin siia Floridast Tampast, väga kaugelt. Seepärast olen pettunud, et ei pääse lähemale," lausus Pat.

Administratsiooni sõnul on aiad ja ehitustööd ajutised ning vajalikud, et pealinn näeks 4. juuliks välja "väärikas ja pidulik".

"Siit ei näe praegu eriti midagi. Samas on see arusaadav, tähistatakse USA 250. aastapäeva ja selle nimel tasub vaeva näha. See on riigi häll ning peame selle turistide jaoks ilusaks tegema," ütlesid Ohiost tulnud Penny ja Robin.

Kõige rohkem tähelepanu ja kriitikat on saanud Lincolni memoriaali ees asuv ajalooline peegeldusbassein. Administratsiooni sõnul lekkis ligi sajandivanune rajatis aastaid ja vajas hädasti remonti. Paljudele on aga vastumeelt Trumpi otsus katta bassein sinise värviga, meenutades rohkem ujulat kui ajaloolist memoriaali.

Trump on nimetanud tooni "Ameerika lipu siniseks" ja viskab kriitikute üle sotsiaalmeedias nalja. President käis ehitustööd ka oma silmaga vaatamas ja töömehi kiitmas.

"See näeb palju ilusam välja kui siis, mil see algselt valmis, sest varem polnud sellel värvi, mida inimesed tahtsid. Nüüd tulevad õiged värvid ja sellest saab hea," ütles Trump.

Washingtoni elanikud kardavad, et kiirustades tehtud ehitustööd võivad jääda ebakvaliteetsed, minna kalliks maksma ning muuta linna ilmet aastakümneteks.

"Maksumaksja raha saaks kasutada palju mõistlikumalt kui peegeldusbasseini ülevärvimiseks. Sooviksin, et administratsioon keskenduks pigem elukalliduse kriisile, elektrihindade probleemile ja teistele muredele, millega ameeriklased igapäevaselt silmitsi seisavad," lausus Washingtoni elanik Addy.

Samas on ka neid, kes ootavad tulemust pikisilmi.

"Mulle meeldib. Meeldib veel rohkem siis, kui kõik valmis saab. See roheline limane vesi oli lihtsalt kole. Tõesti kole," ütles Georgiast saabunud Johnny.

"Ehitus on täiesti normaalne. Hooldust ja korrastamist on ju vaja. Võib-olla ei oleks ma tahtnud, et see toimuks just minu külastuse ajal, aga eks seda tuleb mingil hetkel teha," lausus samuti Georgiast pärit Dana.

"Mulle meeldib siinne ajalugu ja vaatamisväärsused. Pole tähtis, kes parajasti võimul on, ajalugu jääb ajalooks," ütles Lõuna-Carolinast saabunud Patricia.

President Trump on varem rääkinud ka ideest rajada Washingtoni triumfikaar, mis oleks samuti osa USA 250. aastapäeva pidustustest. Kriitikud peavad ideed liiga suurejooneliseks, toetajate sõnul annaks monument aga linnale uue väärika sümboli.

Toimetaja: Marko Tooming

