Trump: USA vajaks kõigi Iraani sihtmärkide tabamiseks kaks nädalat

USA vabariiklasest president Donald Trump ütles pühapäeval avaldatud usutluses, et Ühendriikidel kuluks Iraani iga viimase kui sihtmärgi tabamiseks vaid kaks nädalat, lisades, et islamivabariik on sõjaliselt alistatud.

Eelmisel nädalal sõltumatu ajakirjaniku Sharyl Attkissoniga salvestatud intervjuus nimetas ta ka NATO-t paberist tiigriks ning süüdistas Washingtoni liitlasi, et nad ei ole Teherani-vastases kampaanias abiks olnud.

Kommentaarid kõlasid ajal, mil Iraan on teadete kohaselt vastanud USA viimasele ettepanekule lõpetada konflikt, mis algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu.

"Nad on sõjaliselt alistatud. Oma mõtetes nad ehk seda ei tea, aga ma arvan, et tegelikult teavad," ütles Trump intervjuus. "See ei tähenda, et nendega on ühel pool."

Trump näis osutavat ka võimalusele, et USA sõjavägi võiks veel kaks nädalat korraldada sõjalisi operatsioone ja tabada iga viimast kui sihtmärki.

"Meil on teatud soovitud sihtmärgid ja oleme neist ilmselt 70 protsenti tabanud, kuid on ka teisi sihtmärke, mida me võiksime rünnata," lausus ta.

"Teate, aga isegi kui me seda ei teeks, oleks see vaid viimane lihv," ütles Trump.

NATO kohta ütles ta, et allianss on osutunud paberist tiigriks.

"Nad ei tulnud appi," ütles ta viitega rahvusvahelistele partneritele, kes ei soostunud ühinema USA sõjategevusega Iraani vastu.