Trump nimetas Iraani vastust USA rahuettepanekule "vastuvõetamatuks"

Teherani ajalehekioskis on näha pühapäevase ajalehe esikülg, mille karikatuur pilkab USA presidenti.
Teherani ajalehekioskis on näha pühapäevase ajalehe esikülg, mille karikatuur pilkab USA presidenti. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Vahid Salemi
USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse USA ettepanekule alustada rahukõnelusi, purustades seega lootuse, et Lähis-Ida sõda peatselt lõpeb.

Iraan avaldas pühapäeval oma vastuse, mis keskendus sõja lõpetamisele kõigil rinnetel – eelkõige Liibanonis – ning laevaliikluse ohutusele blokeeritud Hormuzi väinas, teatas Iraani riiklik televisioon. Mõni tund pärast Iraani ettepaneku ilmumist lükkas Trump selle sotsiaalmeedias tagasi.

"Mulle see ei meeldi – TÄIESTI VASTUVÕETAMATU," kirjutas Trump Truth Socialis, lisamata oma seisukohale detaile.

Iraani ettepanek sisaldas nõuet hüvitada sõjakahjud ning rõhutas Iraani suveräänsust Hormuzi väina üle, teatas riiklik meedia. Samuti kutsus see USA-d üles lõpetama mereblokaadi, tagama, et edasisi rünnakuid ei toimu, tühistama sanktsioonid ning lõpetama USA keelu Iraani nafta müügile, teatas poolametlik uudisteagentuur Tasnim.

USA oli teinud ettepaneku lõpetada vaenutegevus enne kõneluste alustamist keerukamatel teemadel, sealhulgas Iraani tuumaprogrammi üle.

Wall Street Journal tsiteeris nimetamata allikaid, kelle sõnul pakkus Iraan osa oma kõrgelt rikastatud uraani lahjendamist ning ülejäänu üleviimist kolmandasse riiki.

Vaatamata kuu aega tagasi sõlmitud relvarahule ja umbes 48-tunnisele suhtelisele rahule tuvastati pühapäeval mitme Pärsia lahe riigi kohal vaenulikke droone.

Samas läbis esimene Katari laev Al Kharaitiyat ohutult Hormuzi väina teel Pakistani Qasimi sadamasse. Allikate sõnul oli see veeldatud maagaasi lastiga laev Iraani poolt heaks kiidetud. Lisaks läbis pühapäeval Tasnimi teatel väina ka Panama lipu all sõitev puistlastilaev, mis oli varem 4. mail üritanud väina läbida ning kasutas Iraani relvajõudude määratud teekonda.

Küsimusele, kas lahingutegevus Iraani vastu on lõppenud, vastas Trump pühapäeval eetris olnud kommentaarides: "Nad on lüüa saanud, kuid see ei tähenda, et nad on lõpetanud."

Kümme nädalat kestnud konflikt on põhjustanud ulatuslikke purustusi Iraanis ja Liibanonis, halvanud mereliikluse Hormuzi väinas ning kergitanud üleilmseid energiahindu.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters

