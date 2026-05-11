X!

Merilo: kaitsetööstus pole endiselt aru saanud, et nõudlus on suurenenud

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Iraani sõda on juba teine tõestus, et kaitsetööstus ei käi kaasas nõudlusega. Tarned hilinevad, tooted kallinevad ja tuleb teha muudatusi plaanides. Seda selgitasid kaitsevaldkonna otsustajad esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile. See, et meil on HIMARS-id, aga pole neile laskemoona, ei pruugi olla viimane näide.

Eesti on loonud HIMARS mitmikraketiheitja meeskonnad, treeninud neid õppemoonaga, aga lahingolukorraks laskemoona ei ole. USA president on otsustanud edasi lükata laskemoona tarneid mitmele riigil, teiste hulgas ka Eesti.

"Kahjuks mõjutab see ka meid. Millal need tarned taastuvad, ma ei hakka isegi spekuleerima. Meie üksus on valmis iseenesest, aga moona kohale saabumine on edasi lükkunud," ütles kaitseväe juhataja Andrus Merilo.

Tuleb leida asendus, ütleb kindral Merilo. Ja praeguses maailmas ei jää HIMARS tõenäoliselt viimaseks selliseks näiteks. Pärast Ukraina sõja algust on Iraani sõda juba teine tõend, et nõudlus kasvab, aga tööstus ei pea sammu, ütleb Merilo.

"Ma ütlen ausalt - ma ei tea, miks klassikaline kaitsetööstus pole endiselt aru saanud, et nõudlus on suurenenud. Me peame vaatama laiemalt, mitte jääma kinni sellega, kas saame HIMARS-ile asendusmoona. Vaid vaatama, millised süsteemid võiksid sellesama efekti meile kohale tuua lähitulevikus," ütles Merilo.

Merilo ütleb, et Põhjala-Balti lahingumasinate ühisprojekt oli liiga kulukas ja liiga pikaldane. Seetõttu on mõttekam soomukite hankeks plaanitud raha praegu kasutada droonivõimekuse ja olukorrateadlikkuse peale, mis Ukrainas määrab rohkem kui soomus.

"On ta siis soomuslahingmasinatest loobumine, selle eelarve paigutamine sinna, kus me täna näeme, et Ukraina suudab edu saavutada, et me ise käiks tehnoloogiaga kaasas," ütles RKIK-i peadirektor Elmar Vaher.

Tänavu saabuvad Eestisse Saksa keskmaa õhutõrjesüsteemid Iris-T. Praegu pole põhjust karta, et nendega juhtub nagu HIMARS-itega - meeskonnad õpivad välja, aga moona pole.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:16

Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

22:13

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:10

"Välisilm": paavst Leo XIV on näidanud poliitikute seas mõjukana

22:05

Analüütik: Eesti moodi välispoliitikat Ungari tegema ei hakka

22:01

Erm naaseb Ratingenis: jooksud lähevad treeneri oodatust isegi paremini

21:48

"Välisilm" uuris, mida näitas 9. mai paraad Moskvas

21:32

Riigi pakutav drooniõpe on osutunud oodatust menukamaks

21:27

Teisipäeval sajab mitmel pool vihma

21:26

Kuressaare kesklinnas peab jalakäija autole teed andma

21:21

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks Uuendatud

10:47

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

19:49

Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

10.05

Läti kaitseminister astus tagasi Uuendatud

08:22

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

07:29

Puidutöösturid vastuses IT-ettevõtjatele: ükski sektor ei ole teisest üle

11:15

Hüdroinformaatik: suvi tuleb ilmselt põuane

14:39

Koolijuhid ja õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite uut korda

06:53

Sõja 1537 päev: Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:01

Erm naaseb Ratingenis: jooksud lähevad treeneri oodatust isegi paremini

21:16

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

20:53

Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

20:02

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

loe: kultuur

18:54

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

14:08

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

14:01

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

13:04

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

loe: eeter

22:16

Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

16:42

Haldi Välimäe: kasvasin ilma igasuguse ohutundeta lapsena

16:16

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

14:14

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Raadiouudised

18:35

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

18:35

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

15:25

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

12:35

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

12:35

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

12:35

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

12:30

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

12:25

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

10:20

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

10:00

Päev tuleb soe ja vihmane

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo