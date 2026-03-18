USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

Föderaalreservi poliitikakujundajad otsustasid pärast kohtumist häältega 11-1 keskpanga baasintressimäära hoidmise poolt vahemikus 3,50–3,75 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Föderaalreserv tunnistas, et sõda Lähis-Idas tekitab majanduslikku ebakindlust. Samal ajal näitab majandus jahenemise märke ning avalikkus ootab inflatsiooni aeglustumist.

USA president Donald Trump on varem kritiseerinud föderaalreservi ja Powelli isiklikult suutmatuse eest teha suuri intressimäärade langetusi, mida president peab majanduse stimuleerimiseks vajalikuks.