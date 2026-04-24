USA justiitsministeerium lõpetab föderaalreservi juhi kriminaaluurimise

USA justiitsministeerium lõpetab föderaalreservi esimehe Jerome Powelli suhtes algatatud uurimise, mis käsitles väidetavat ehituskulude ületamist.

USA prokurör Jeanine Pirro teatas, et ministeeriumi uurimise asemel viiakse läbi sisejuurdlus, mida juhib keskpanga peainspektor.

President Donald Trump on kritiseerinud föderaalreservi hoone renoveerimiskulusid, nimetades neid liiga kõrgeks.

Powelli ametiaeg hakkab lõppema ning USA senat kaalub uue juhi kohale Trumpi esitatud kandidaati Kevin Warshi. Mõjukas vabariiklane Thom Tillis aga teatas, et ei toeta Warshi enne, kui Trumpi valitsus lõpetab Powelli uurimise.

"Ameerika maksumaksjad väärivad vastuseid föderaalreservi halva finantsjuhtimise kohta ning peainspektori büroo laiemad volitused võimaldavad asjaolud kõige paremini välja selgitada," märkis Valge Maja pressiesindaja Kush Desai oma avalduses.

"Valge Maja on endiselt kindel, et senat kinnitab Kevin Warshi kiiresti uueks föderaalreservi esimeheks, mis aitab lõpuks taastada pädevuse ja usalduse keskpanga otsuste vastu," seisis avalduses.

Pärast eelmisel aastal ametisse naasmist nõudis Trump keskpangalt intressimäärade langetamist ning hakkas seejärel kaaluma Powelli ametist vabastamist. Mitmete asjatundjate hinnangul võiks aga selline samm olla ebaseaduslik.

Eelmisel suvel kritiseeris Trump föderaalreservi hoone hüppeliselt kasvanud renoveerimiskulusid, väites, et prognoositud 2,5 miljardi dollari asemel läheb projekt maksma 3,1 miljardit dollarit. Keskpanga kinnitusel aga aitab hoonete uuendamine pikas plaanis kulusid kokku hoida.

Jaanuaris astus Powell ebatavalise sammu ja avaldas video, milles paljastas, et justiitsministeerium on esitanud keskpangale teabenõudeid ning ähvardanud algatada kriminaalmenetluse. Põhjuseks toodi ütlused, mida Powell oli andnud senati komiteele föderaalreservi hoonete renoveerimise teemal.

Powell nimetas uurimist enneolematuks ja avaldas arvamust, et selle taga on Trumpi viha asjaolu üle, et keskpank keeldus presidendi korduvast avalikust survest hoolimata intressimäärasid langetamast. Trump omalt poolt eitas seotust ning väitis, et ei tea uurimisest midagi.

See oli esimene kord, mil Powell presidendile avalikult ja jõuliselt vastu astus, hoiatades, et kaalul on USA keskpanga sõltumatus.

"Küsimus on selles, kas keskpank saab ka edaspidi kujundada intressimäärasid andmetele ja majandusolukorrale tuginedes või hakkab rahapoliitikat suunama hoopis poliitiline surve ja hirmutamine," selgitas Powell.

Renoveeritavad keskpanga hooned asuvad Washingtonis. Praegune põhjalik uuendamine ja moderniseerimine on esimene suurem remont alates hoonete valmimisest 1930. aastatel ning selle käigus eemaldatakse ka asbesti- ja pliisaaste.

Trump esitas Powelli föderaalreservi juhi kandidaadiks 2017. aastal, oma esimesel ametiajal.

Möödunud nädalal ähvardas Trump Powelli ametist vabastada, juhul kui viimane ei peaks järgmisel kuul ametiaja lõppedes ise lahkuma – Powelli ametiaeg lõpeb ametlikult 15. mail, kuid tal on kavas ametisse jääda seni, kuni senat tema mantlipärija Warshi ametisse kinnitab.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

viimased uudised

21:27

Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

21:24

Rahvusraamatukogu avatakse täies mahus alles aasta pärast

21:24

Nädalavahetusel sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi

21:18

Eksperdid: Ukraina peaks otsima USA relvatarnetele alternatiive

21:15

ERR Brüsselis: EL soovib põhjalikumalt läbi mõelda vastastikuse kaitse klausli

21:10

Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

21:05

Galerii: Suureliiva rannas on masuudireostus

20:51

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

20:05

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

19:50

USA justiitsministeerium lõpetab föderaalreservi juhi kriminaaluurimise

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:01

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

06:32

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

16:47

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

11:57

Alaealised ei tohi tööna muru niita

07:08

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

12:37

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

14:55

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

12:52

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

04:42

Coopi otsus investeerimisteenuseid pakkuda pingestab konkurentsi turul veelgi

20:05

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

21:10

Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

20:51

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

19:45

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

19:10

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

18:52

USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

15:53

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

15:29

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

15:22

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

21:27

Parima teleajakirjaniku EFTA pälvis Laura Kalam

17:52

OTSE: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

09:59

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

23.04

Maiken: igaüks võib õppida laulma

18:30

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

18:00

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

15:30

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

15:20

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

12:40

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

12:30

Laupäev tuleb vihmane

12:30

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

12:20

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

10:05

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

09:55

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

