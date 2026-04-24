USA justiitsministeerium lõpetab föderaalreservi juhi kriminaaluurimise

USA prokurör Jeanine Pirro teatas, et ministeeriumi uurimise asemel viiakse läbi sisejuurdlus, mida juhib keskpanga peainspektor.

President Donald Trump on kritiseerinud föderaalreservi hoone renoveerimiskulusid, nimetades neid liiga kõrgeks.

Powelli ametiaeg hakkab lõppema ning USA senat kaalub uue juhi kohale Trumpi esitatud kandidaati Kevin Warshi. Mõjukas vabariiklane Thom Tillis aga teatas, et ei toeta Warshi enne, kui Trumpi valitsus lõpetab Powelli uurimise.

"Ameerika maksumaksjad väärivad vastuseid föderaalreservi halva finantsjuhtimise kohta ning peainspektori büroo laiemad volitused võimaldavad asjaolud kõige paremini välja selgitada," märkis Valge Maja pressiesindaja Kush Desai oma avalduses.

"Valge Maja on endiselt kindel, et senat kinnitab Kevin Warshi kiiresti uueks föderaalreservi esimeheks, mis aitab lõpuks taastada pädevuse ja usalduse keskpanga otsuste vastu," seisis avalduses.

Pärast eelmisel aastal ametisse naasmist nõudis Trump keskpangalt intressimäärade langetamist ning hakkas seejärel kaaluma Powelli ametist vabastamist. Mitmete asjatundjate hinnangul võiks aga selline samm olla ebaseaduslik.

Eelmisel suvel kritiseeris Trump föderaalreservi hoone hüppeliselt kasvanud renoveerimiskulusid, väites, et prognoositud 2,5 miljardi dollari asemel läheb projekt maksma 3,1 miljardit dollarit. Keskpanga kinnitusel aga aitab hoonete uuendamine pikas plaanis kulusid kokku hoida.

Jaanuaris astus Powell ebatavalise sammu ja avaldas video, milles paljastas, et justiitsministeerium on esitanud keskpangale teabenõudeid ning ähvardanud algatada kriminaalmenetluse. Põhjuseks toodi ütlused, mida Powell oli andnud senati komiteele föderaalreservi hoonete renoveerimise teemal.

Powell nimetas uurimist enneolematuks ja avaldas arvamust, et selle taga on Trumpi viha asjaolu üle, et keskpank keeldus presidendi korduvast avalikust survest hoolimata intressimäärasid langetamast. Trump omalt poolt eitas seotust ning väitis, et ei tea uurimisest midagi.

See oli esimene kord, mil Powell presidendile avalikult ja jõuliselt vastu astus, hoiatades, et kaalul on USA keskpanga sõltumatus.

"Küsimus on selles, kas keskpank saab ka edaspidi kujundada intressimäärasid andmetele ja majandusolukorrale tuginedes või hakkab rahapoliitikat suunama hoopis poliitiline surve ja hirmutamine," selgitas Powell.

Renoveeritavad keskpanga hooned asuvad Washingtonis. Praegune põhjalik uuendamine ja moderniseerimine on esimene suurem remont alates hoonete valmimisest 1930. aastatel ning selle käigus eemaldatakse ka asbesti- ja pliisaaste.

Trump esitas Powelli föderaalreservi juhi kandidaadiks 2017. aastal, oma esimesel ametiajal.

Möödunud nädalal ähvardas Trump Powelli ametist vabastada, juhul kui viimane ei peaks järgmisel kuul ametiaja lõppedes ise lahkuma – Powelli ametiaeg lõpeb ametlikult 15. mail, kuid tal on kavas ametisse jääda seni, kuni senat tema mantlipärija Warshi ametisse kinnitab.