Reedel on sooja pea 20 kraadi

Reedel jääb ülekaalu kõrgrõhuvöönd ning vaid saartel ja mandri lääneservas on eeloleval ööl vihmahooge. Päeval lisandub sajupilvi Läänemerele ja ka Peipsi taha, aga meil suuremat sadu ei tule ning on vaid üksikuid vihmarabinaid. Päevane õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi lähedale, pilvisemais paigus on veidi jahedam.

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning vaid Lääne-Eestis võib öö hakul kohati hoovihma sadada. Paiguti võib olla udu. Puhub nõrk, valdavalt kagu- ja idatuul, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s ja õhusoe jääb vahemikku 8 kuni 12 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada vähest vihma. Idakaare tuul puhub 2-8, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 13 kuni 19, rannikul kohati 10 kraadi.

Nädalavahetus toob nii hoovihmasid kui ka mõnes paigus äikest, aga ka päikest. Öösel on sooja 5 kuni 10, päeval 17 kuni 22, saartel ja rannikul 12 kuni 16 kraadi. Ning tuul on nõrk ja muutliku suunaga.

Esmaspäev tuleb olulise sajuta, kuid Kagu-Eestist hakkab vihmasadu tasapisi mandri poole laienema ning teisipäeval sajab juba mitmel pool hoovihma ning sooja on kohati lausa kuni 24 kraadi.