X!

Reedel on sooja pea 20 kraadi

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Reedel jääb ülekaalu kõrgrõhuvöönd ning vaid saartel ja mandri lääneservas on eeloleval ööl vihmahooge. Päeval lisandub sajupilvi Läänemerele ja ka Peipsi taha, aga meil suuremat sadu ei tule ning on vaid üksikuid vihmarabinaid. Päevane õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi lähedale, pilvisemais paigus on veidi jahedam.

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning vaid Lääne-Eestis võib öö hakul kohati hoovihma sadada. Paiguti võib olla udu. Puhub nõrk, valdavalt kagu- ja idatuul, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s ja õhusoe jääb vahemikku 8 kuni 12 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada vähest vihma. Idakaare tuul puhub 2-8, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 13 kuni 19, rannikul kohati 10 kraadi.

Nädalavahetus toob nii hoovihmasid kui ka mõnes paigus äikest, aga ka päikest. Öösel on sooja 5 kuni 10, päeval 17 kuni 22, saartel ja rannikul 12 kuni 16 kraadi. Ning tuul on nõrk ja muutliku suunaga.

Esmaspäev tuleb olulise sajuta, kuid Kagu-Eestist hakkab vihmasadu tasapisi mandri poole laienema ning teisipäeval sajab juba mitmel pool hoovihma ning sooja on kohati lausa kuni 24 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:32

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

22:22

ETV spordisaade, 14. mai

22:20

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

22:02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:00

Otse: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti Uuendatud

21:45

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

21:45

Galerii: Tallinna linnapea kutsus eelkäijad lõunale Uuendatud

21:23

Kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad tulevikus olema kiibistatud

21:23

Reedel on sooja pea 20 kraadi

21:04

Valitsus kaalub Hormuzi väina missiooniks kolme võimalust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

20:43

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

18:29

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

16:32

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

13.05

Kerli Kivilaan pärast poolfinaali tulemuste selgumist: me ei oleks teinud midagi teisiti

ilmateade

loe: sport

22:32

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

22:22

ETV spordisaade, 14. mai

21:45

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

21:02

Pärnpuu EM-i eel: elevus kasvab, peame sellega enne avamängu tegelema Uuendatud

loe: kultuur

19:26

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

18:40

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

18:31

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

18:18

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

22:20

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

22:00

Otse: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti Uuendatud

20:50

"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

Raadiouudised

18:35

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

18:35

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

18:30

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

15:35

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

15:25

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo