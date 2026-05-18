Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 18. mail kell 12.20:

- Ukrainas sai Venemaa öistes rünnakutes haavata üle 30 inimese;

- Peskov kutsus Euroopa Liidu juhte üles Putinile helistama;

- Zelenski ja Costa arutasid Euroopa osalemist rahuprotsessis.

Ukrainas sai Venemaa öistes rünnakutes haavata üle 30 inimese

Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka kaks last.

Ukraina võimud teatasid hiljem, et vigastada sai üle 30 inimese.

Odessas tabasid Vene droonid elamut ning vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipropetrovski oblasti kuberner teatas, et Dnipro linnas rünnati samuti elamut ning linnas puhkes mitu tulekahju. Kuberneri teatel sai Dnipros vigastada vähemalt üheksa inimest, sealhulgas üks laps, vahendas The Kyiv Independent.

Rünnakud toimusid ajal, mil nii Kiiev kui ka Moskva on intensiivistanud surmavaid kaugmaarünnakuid.

Ukraina õhujõud teatasid, et tulistasid alla enamiku Vene väe saadetud 546 droonist, kuid 22 raketist vaid neli. Ukraina on välja töötanud keeruka süsteemi Vene droonide allatulistamiseks, kuid Vene rakettide püüdmine on valmistanud raskusi.

Peskov kutsus Euroopa Liidu juhte üles Putinile helistama

Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle lihtsalt helistada, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, vahendas esmaspäeval ukrainlaste uudisteagentuur Unian ajalehte Moscow Times.

Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga.

"Need mõtisklused on kuskil õhus, kuid Putin on neile tegelikkuses sama lähedal, kui telefonitoru," ütles Peskov intervjuus propagandist Pavel Zarubinile.

Väljaanne tõi välja, et see avaldus tehti Eesti välisministri Margus Tsahkna nädalavahetusel tehtud üleskutse taustal.

Eesti minister esines laupäeval Lennart Meri konverentsil kõnega, kus tegi ettepaneku mitte tõhustada läbirääkimisi Venemaaga, vaid vastupidi hoopis suurendada sanktsioonide survet.

Zelenski ja Costa arutasid Euroopa osalemist rahuprotsessis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas pühapäeval Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costaga läbirääkimisi Euroopa riikide kaasamise üle tulevastesse rahuläbirääkimistesse

"Suur tänu meie riigi ja meie rahva toetamise eest. Arutasime üksikasjalikult Ukraina ja kogu Euroopa rahu nimel peetava läbirääkimisprotsessi väljavaateid," ütles Zelenski.

Samuti teavitas Ukraina president Costat hiljutistest kontaktidest erinevate Euroopa ja Ühendriikidega juhtidega.

Samuti arutati Ukraina Euroopa Liidu integratsiooni teekonda ja läbirääkimiste valdkondade avamist.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 350 010 (+1220)

- tankid 11 939 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 583 (+5);

- suurtükisüsteemid 42 262 (+47);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1792 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1386 (+2);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1415 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 297 057 (+1603);

- tiibraketid 4628 (+2);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 97 338 (+220);

- eritehnika 4200 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.