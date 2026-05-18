Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) president Maarin Ektermann sai 15. mai pärastlõunal SEB pangalt teate EKL kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks.

Teisipäeval annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks.

Eesti Kunstnike Liit on Eesti kunstnikke koondav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete erialaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve. 2025. aastal valiti Eesti Kunstnike Liidu presidendiks Maarin Ektermann ja asepresidendiks Tüüne-Kristin Vaikla.