X!

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

Eesti
Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus 2024. aastal
Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus 2024. aastal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti Kunstnike liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa.

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) president Maarin Ektermann sai 15. mai pärastlõunal SEB pangalt teate EKL kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks.

Teisipäeval annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks.

Eesti Kunstnike Liit on Eesti kunstnikke koondav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete erialaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve. 2025. aastal valiti Eesti Kunstnike Liidu presidendiks Maarin Ektermann ja asepresidendiks Tüüne-Kristin Vaikla.

Toimetaja: Johanna Alvin

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:31

Riigikogu toetusrühm tahab lubada mootorratturid bussirajale

21:24

Saaremaal hakatakse uues merebioloogia laboris tegema maailmatasemel teadust

21:22

ERR Washingtonis: Trumpi toetajad soovivad USA naasmist kristlike juurte juurde

21:21

Teisipäeval on ilm soe, kuid äikseline

21:16

Viipekeelsed uudised

21:07

Ukrainas sai Venemaa öistes rünnakutes haavata üle 30 inimese Uuendatud

20:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

20:36

USA pikendas taas merel oleva Vene nafta sanktsioonivabastust

20:13

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

13:40

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

17.05

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

15:59

Võru linnavalitsus langes Uuendatud

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

06:55

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:53

Uue mudeli kohaselt võib maailma kõige mustem kliimastsenaarium ära jääda

ilmateade

loe: sport

20:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

loe: kultuur

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

loe: eeter

20:13

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

15:04

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

13:35

Sepo Seeman: mu elu ainult ämbrites kolistamisest koosnebki

Raadiouudised

19:00

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

16:40

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

15:25

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

13:10

Võrus vahetub võim

13:10

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

12:30

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo