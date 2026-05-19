Ukraina eriüksus tõrjus Vene väed Zaporižžjast kaugemale

Ukraina sõjaväeluure (GUR) erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Stepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks.

Avaandmete analüütikute ja GUR-i andmetel on Ukraina väed taastanud kontrolli linna võtmepositsioonide üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Operatsioon viidi läbi koostöös teiste Ukraina relvajõudude üksustega.

GUR teatas, et enne rünnakut viidi läbi õhuluure, mille järel rünnati Vene positsioone täppistulega. Lahingud toimusid keerulistes linnatingimustes. Ukraina sõdurid kontrollisid üle vabastatud aladele jäävad majad, kas neis pole lõhkeaineid või miine ning ega neisse pole jäänud Vene üksuste jäänuseid. Pärast piirkonna puhastamist läksid Stepnogorski võtmepositsioonid Ukraina relvajõudude kontrolli alla.

Artani komandör Viktor Torkotjuk teatas, et Vene väed võivad linna uuesti siseneda, kuid Ukraina üksused on valmis nende rünnakute tõrjumiseks.

Varem teatas GUR, et Venemaa taktika selles piirkonnas põhineb väikeste üksuste katsetel imbuda hallidesse tsoonidesse.

Stepnogorsk on Zaporižžja sektori kaitsmiseks ülioluline. Kontroll selle linna üle raskendab Venemaa edasist survet Ukraina positsioonidele ja vähendab Zaporižžja suunas liikumise ohtu.